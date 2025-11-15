De ajudante a gigante do varejo: ele comanda a quarta maior rede de supermercados do país

Trajetória de superação e visão de negócio que levou à liderança de um império varejista

Gabriel Yuri Souto - 15 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Na periferia de Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, um jovem chamado Pedro Lourenço de Oliveira dava seus primeiros passos no mundo do trabalho.

Com apenas o 8º ano do ensino fundamental concluído, ele exercia a função humilde de carregador de supermercado – uma experiência física, mas decisiva. Foi esse contato direto com a rotina da operação que plantou as sementes do que viria a se tornar um império.

Em 1996, Pedro inaugurou sua própria mercearia naquele mesmo bairro, dando início à história de superação e ambição que marcaria sua trajetória.

Hoje, quase três décadas depois, Pedro, mais conhecido como “Pedrinho”, é o homem à frente do Supermercados BH, que se consolidou como a quarta maior rede supermercadista do Brasil, de acordo com o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

Um salto impressionante para quem começou carregando sacolas.

Estratégia simples, crescimento gigante

A ascensão meteórica da rede BH deve-se a uma estratégia clara: foco em escala, expansão por aquisições e atendimento voltado para um público popular. Em 2024, a empresa faturou R$ 21,2 bilhões, ultrapassando o tradicional Grupo Pão de Açúcar (GPA) no ranking nacional.

Essa conquista ficou ainda mais simbólica quando a rede disputou diretamente com gigantes do varejo, mostrando que é possível crescer com raízes humildes e visão de mercado.

Em 2025, o Supermercados BH deu mais um passo estratégico ao adquirir a operação do Bretas, da Cencosud, por R$ 716 milhões.

O acordo inclui 54 lojas, oito postos de combustíveis e um centro de distribuição – uma jogada que reforça o poder de fogo da rede no segmento tradicional.

Segundo a rede, 31 dessas unidades já passaram por conversão para a bandeira BH, com reestruturação operacional e visual.

O modelo adotado por Pedro Lourenço parece resistir à onda digital. Enquanto outras redes investem pesado em e-commerce e omnichannel, o BH continua apostando em expansão física, oferta de produtos populares e aquisições pontuais — uma fórmula que tem dado certo.

Raízes humildes, legado forte

A história de Pedrinho está longe de ser apenas sobre números. Filho de lavradores, ele transformou a vivência simples em conhecimento de mercado. Segundo relato da própria empresa, a rede BH opera com 338 lojas e emprega mais de 39 mil pessoas.

Esse crescimento gradual, mas consistente, reflete não só competência empresarial, mas também uma filosofia de valorização da força de trabalho e do atendimento local.

Para Pedro, a meta não é apenas figurar entre as maiores — é oferecer serviço de qualidade e cultivar uma cultura genuína de proximidade. “Foi com trabalho, simplicidade e foco em pessoas”, afirmou ele ao comemorar o novo patamar da rede.

Assim, de carregador a magnata, Pedrinho mostra que no varejo, como na vida, raízes humildes somadas a visão de longo prazo podem render frutos gigantes – e ainda transformar o mercado ao redor.

