De ajudante a gigante do varejo: ele comanda a quarta maior rede de supermercados do país
Trajetória de superação e visão de negócio que levou à liderança de um império varejista
Na periferia de Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, um jovem chamado Pedro Lourenço de Oliveira dava seus primeiros passos no mundo do trabalho.
Com apenas o 8º ano do ensino fundamental concluído, ele exercia a função humilde de carregador de supermercado – uma experiência física, mas decisiva. Foi esse contato direto com a rotina da operação que plantou as sementes do que viria a se tornar um império.
Em 1996, Pedro inaugurou sua própria mercearia naquele mesmo bairro, dando início à história de superação e ambição que marcaria sua trajetória.
Hoje, quase três décadas depois, Pedro, mais conhecido como “Pedrinho”, é o homem à frente do Supermercados BH, que se consolidou como a quarta maior rede supermercadista do Brasil, de acordo com o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).
Um salto impressionante para quem começou carregando sacolas.
Estratégia simples, crescimento gigante
A ascensão meteórica da rede BH deve-se a uma estratégia clara: foco em escala, expansão por aquisições e atendimento voltado para um público popular. Em 2024, a empresa faturou R$ 21,2 bilhões, ultrapassando o tradicional Grupo Pão de Açúcar (GPA) no ranking nacional.
Essa conquista ficou ainda mais simbólica quando a rede disputou diretamente com gigantes do varejo, mostrando que é possível crescer com raízes humildes e visão de mercado.
Em 2025, o Supermercados BH deu mais um passo estratégico ao adquirir a operação do Bretas, da Cencosud, por R$ 716 milhões.
O acordo inclui 54 lojas, oito postos de combustíveis e um centro de distribuição – uma jogada que reforça o poder de fogo da rede no segmento tradicional.
Segundo a rede, 31 dessas unidades já passaram por conversão para a bandeira BH, com reestruturação operacional e visual.
O modelo adotado por Pedro Lourenço parece resistir à onda digital. Enquanto outras redes investem pesado em e-commerce e omnichannel, o BH continua apostando em expansão física, oferta de produtos populares e aquisições pontuais — uma fórmula que tem dado certo.
Raízes humildes, legado forte
A história de Pedrinho está longe de ser apenas sobre números. Filho de lavradores, ele transformou a vivência simples em conhecimento de mercado. Segundo relato da própria empresa, a rede BH opera com 338 lojas e emprega mais de 39 mil pessoas.
Esse crescimento gradual, mas consistente, reflete não só competência empresarial, mas também uma filosofia de valorização da força de trabalho e do atendimento local.
Para Pedro, a meta não é apenas figurar entre as maiores — é oferecer serviço de qualidade e cultivar uma cultura genuína de proximidade. “Foi com trabalho, simplicidade e foco em pessoas”, afirmou ele ao comemorar o novo patamar da rede.
Assim, de carregador a magnata, Pedrinho mostra que no varejo, como na vida, raízes humildes somadas a visão de longo prazo podem render frutos gigantes – e ainda transformar o mercado ao redor.
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!