Encontro de carros antigos no Feirão do IAPC reúne diversos modelos que marcaram gerações

Famílias aproveitaram para levarem as crianças e apresentarem as relíquias do passado

Davi Galvão Davi Galvão -
Encontro de carros no Feirão do IAPC. (Foto: Reprodução)
Encontro de carros no Feirão do IAPC. (Foto: Reprodução)

Os anapolinos aficionados por carros antigos tiveram um prato cheio neste sábado (15), com a realização do encontro Chevetes e Amigos, que reuniu dezenas de modelos vintages no Feirão do IAPC.

O encontro começou por volta das 17h e tem previsão de durar até 22h, com muita nostalgia e motores que marcaram a história do automobilismo.

Chevettes, Fuscas, Gols Quadrados e diversos outros clássicos foram expostos ao público, com diversos pais levando os filhos para conhecerem as relíquias do passado.

Leia também

Portal 6 conversou com alguns participantes do evento, que elogiaram a organização e variedade de modelos apresentados.

“Muito bom ver que em Anápolis tem esse público, essa demanda. Tomara que com o sucesso de hoje a gente consiga repetir mais vezes”, comentou o auxiliar de produção Eugênio Ramos, de 29, que aproveitou para levar o filho caçula ao encontro.

 

 

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

 

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias