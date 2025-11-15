Encontro de carros antigos no Feirão do IAPC reúne diversos modelos que marcaram gerações

Famílias aproveitaram para levarem as crianças e apresentarem as relíquias do passado

Davi Galvão - 15 de novembro de 2025

Encontro de carros no Feirão do IAPC. (Foto: Reprodução)

Os anapolinos aficionados por carros antigos tiveram um prato cheio neste sábado (15), com a realização do encontro Chevetes e Amigos, que reuniu dezenas de modelos vintages no Feirão do IAPC.

O encontro começou por volta das 17h e tem previsão de durar até 22h, com muita nostalgia e motores que marcaram a história do automobilismo.

Chevettes, Fuscas, Gols Quadrados e diversos outros clássicos foram expostos ao público, com diversos pais levando os filhos para conhecerem as relíquias do passado.

O Portal 6 conversou com alguns participantes do evento, que elogiaram a organização e variedade de modelos apresentados.

“Muito bom ver que em Anápolis tem esse público, essa demanda. Tomara que com o sucesso de hoje a gente consiga repetir mais vezes”, comentou o auxiliar de produção Eugênio Ramos, de 29, que aproveitou para levar o filho caçula ao encontro.

NOSTALGIA PURA 🚘 Encontro de carros antigos no Feirão do IAPC reúne diversos modelos que marcaram gerações Leia: pic.twitter.com/i8VEhOxRcd — Portal 6 (@portal6noticias) November 16, 2025

