Atriz de “A Usurpadora” volta a Goiânia e arranca elogios por cantar “hino” do Brasil

Natália Sezil - 16 de novembro de 2025

Gabriela Spanic, que foi protagonista de A Usurpadora, já tem história com Goiânia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Gabriela Spanic, que conquistou o coração dos brasileiros décadas atrás ao protagonizar a telenovela “A Usurpadora”, surpreendeu fãs ao postar que está em Goiânia.

Em vídeo publicado no X (antigo Twitter), a atriz aparece bebendo uma caipirinha ao som da música que já é considerada “hino” do Brasil – “Evidências”, de Chitãozinho e Xororó.

Gabriela deixou um beijo para os fãs, mas não revelou o motivo para a visita. Mesmo assim, quem está atento às atualizações da antiga Paola Bracho já tem algumas hipóteses.

Esta é a quarta vez em que a venezuelana vai à capital goiana. A primeira foi em 2022, quando viajou por conta de um trabalho publicitário e aproveitou para provar a culinária do estado.

Na ocasião, a pamonha parece tê-la conquistado logo na primeira mordida. Pouco depois, em 2024, Gabriela voltou a Goiás para comemorar o aniversário de 51 anos.

A estrela da TV mexicana expressou carinho pelos fãs, que a esperaram na porta do hotel em que estava hospedada, e publicou fotos ao lado de amigos em Goiânia.

No início de setembro, a atriz voltou a falar sobre a cidade. Ela publicou vídeos publicitários relacionados à clínica da esteticista Amanda Morozoff.

Pelo Instagram, Gabriela já havia anunciado, ao falar sobre Amanda: “selamos uma parceria linda antes da minha entrada em A Fazenda”. “Novos projetos vindo aí”. A hipótese levantada por fãs é de que a nova visita seja mais um desdobramento dessa conexão.

Cheguei em Goiânia. Um beijo em cada um de vocês!!

“Quando digo que deixei de te amar, é porque eu te amo.” pic.twitter.com/hKgBQaVJCz — Gaby Spanic (@gabyspanic) November 16, 2025

