Estrela de novelas mexicanas chama atenção ao escolher Goiânia para comemorar aniversário

Atriz ficou muito conhecida pelo papel em "A Usurpadora", que foi um sucesso no Brasil

Thiago Alonso - 11 de dezembro de 2024

Atriz de Paola Bracho comemorou aniversário em Goiânia. (Foto: Reprodução/Instagram)

Com uma aparição inusitada, a atriz venezuelana Gabriela Spanic surpreendeu os fãs ao escolher Goiânia como destino para comemorar o aniversário de 51 anos, nesta terça-feira (10).

A estrela da novela “A Usurpadora” – que fez muito sucesso no Brasil contando com diversas reprises – divulgou nas redes sociais imagens em um restaurante da capital de Goiás, onde se reuniu com amigos para celebrar a data especial.

No texto, a responsável por dar vida a Paola Bracho agradeceu aos fãs, que a receberam na porta do hotel onde ficou hospedada.

Em um vídeo divulgado pela artista, é possível ver um grupo de pessoas, que, emocionadas, puderam abraçar e conhecer de perto a estrela da teledramaturgia mexicana.

Além de Goiânia, Gabriela Spanic ainda fará mais passagens pelo Brasil em 2024, sendo um show no próximo sábado (14), em São Paulo (SP), além de participar de outros eventos na metrópole paulista no domingo (15).

Outras visitas

Apesar de inusitada, a passagem da atriz por Goiânia não foi inédita, visto que ela já visitou a “Terra do Sertanejo” uma outra vez, em 2022. À época, a artista aproveitou a ocasião para comer a famosa pamonha goiana, além de experimentar iguarias tipicamente brasileiras, como o pão de queijo e a feijoada.

Na ocasião, Gabriela passou dois dias na cidade, onde ela definiu como “preferida” à São Paulo, uma vez que a metrópole paulista estava passando por um período de temperaturas geladas.

“Ela estava em São Paulo e estava frio. Aqui, quando chegou, gostou de estar calor”, contou o publicitário Rafael Vilela, que a acompanhou durante a viagem na época.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Spanic (@gabyspanictv)