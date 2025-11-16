Preso em Rio Verde homem que teria violentado aniversariante bêbada

Polícia Civil divulgou poucos detalhes sobre o caso chocante. Suspeito havia fugido de bicicleta

Pedro Ribeiro - 16 de novembro de 2025

Momento em que o suspeito chega à Delegacia. (Foto: Reprodução/PC)

Um homem de 44 anos foi preso pela Polícia Civil no último sábado (15) em Rio Verde, suspeito de estuprar uma mulher que estava inconsciente após uma confraternização realizada na própria casa da vítima.

Segundo a Polícia Civil (PC), a mulher relatou que participava de uma confraternização com o companheiro e amigos, consumindo bebidas alcoólicas, quando decidiu entrar na casa para descansar e acabou adormecendo.

Ao despertar, percebeu que estava sendo violentada sexualmente.

O suspeito fugiu logo em seguida, deixando o local em uma bicicleta.

A Polícia Civil iniciou buscas e localizou o homem no Bairro Popular, onde ele foi abordado e detido.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça.

O caso segue sendo investigado pela 8ª Delegacia Regional de Rio Verde.

