Dupla é presa sob suspeita de tentar executar mãe de desafeto a tiros, em Formosa

Mulher só não foi atingida porque conseguiu se abaixar rapidamente ao perceber que seria alvejada

Dupla disparou contra mãe de desafeto, em Formosa. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) prendeu, na noite da última sexta-feira (14), dois jovens, de 28 e 26 anos, suspeitos de tentarem executar a mãe de um desafeto, em Formosa, cidade no Entorno do Distrito Federal (DF).

O crime aconteceu em 03 de setembro de 2025, no Setor São Vicente. Na data, a vítima estava dentro de um veículo estacionado quando um automóvel preto se aproximou.

O passageiro do carro efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção à mulher, que só não foi atingida porque conseguiu se abaixar rapidamente e deitar no assoalho do veículo ao perceber a investida.

Após o ataque, os suspeitos abandonaram o carro utilizado no atentado no Setor Jardim Europa e atearam fogo no automóvel antes de fugir.

As investigações revelaram que o veículo havia sido adquirido dias antes pelos autores no Distrito Federal, exclusivamente para ser usado no crime, confirmando que a ação foi premeditada.

Na última sexta-feira (14), os dois investigados foram localizados no Setor Nordeste e presos. De acordo com a polícia, ambos têm antecedentes criminais por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Os suspeitos foram encaminhados à unidade prisional de Formosa, onde seguem recolhidos e à disposição da Justiça enquanto as investigações continuam.

