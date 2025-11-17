Latam inclui destino turístico de Goiás no pacote de novas rotas nacionais e internacionais

Ampliação que beneficia o estado já tem data para começar a valer

Paulo Roberto Belém - 17 de novembro de 2025

Airbus A320, aeronave que deve operar os novos trechos. (Foto: Reprodução/Latam)

Uma boa notícia para a malha aérea de Goiás foi divulgada nesta segunda-feira (17), porque a Latam Airlines incluiu uma cidade turística goiana na programação de novas rotas para o ano que vem.

Segundo a companhia aérea, dos sete novos trechos a serem operados, a que interessa ao estado será o voo que partirá de Guarulhos com destino a Caldas Novas, com previsão para iniciar no mês de junho.

A Latam afirmou que serão três voos diários, todos sendo protagonizados com aeronaves da família Airbus A320. As informações são do Estadão.

Outras rotas

Ainda de acordo com a publicação, a primeira nova rota nacional a ser inaugurada será Guarulhos – Uberaba, em janeiro, com três voos semanais. Para maio, está previsto o início das rotas Guarulhos – Juiz de Fora e Brasília – Campina Grande.

No internacional, a fila será puxada por Guarulhos – Amsterdä (Holanda), em abril, seguida por Guarulhos – Bruxelas (Bélgica), em junho. Já Guarulhos – Cidade do Cabo (África do Sul) deverá ser inaugurada em setembro.

Atualmente, a Latam já voa regularmente de São Paulo para Joanesburgo, maior cidade do país. As novas rotas terão três voos semanais e serão operados com aeronaves Boeing 787, detalhou o Estadão.

O CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier, destacou ao veículo que essas adições não levam em consideração as aeronaves encomendadas da Embraer.

“Com a chegada desses aviões, novas rotas serão adicionadas ao longo do segundo semestre, principalmente no doméstico”, afirmou Cadier durante coletiva sobre os resultados do terceiro trimestre de 2025.

