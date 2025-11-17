Motociclistas de aplicativo fazem protesto em hamburgueria de Anápolis por ofensa a colega: “entregador de m*rda”

Confusão teria se iniciado após trabalhador não encontrar o endereço de uma das entregas

Entregador gravou agressões sofridas. (Foto: Reprodução)
Buzinas e o som ensurdecedor de motores marcaram um protesto generalizado de motociclistas, em frente a uma hamburgueria em Anápolis, no Setor Central, neste domingo (16), após um entregador denunciar ter sido desrespeitado e ofendido enquanto trabalhava.

Em entrevista ao Portal 6, o motociclista vítima das ofensas relatou que tudo começou neste sábado (15), após aceitar uma corrida para o bairro Alvorada.

Porém, ao chegar no local, não encontrou o endereço e retornou ao estabelecimento para fazer a devolução da maquininha.

Ele explicou que o mais provável é que tenha ocorrido uma confusão com a nomenclatura do bairro, uma vez que há três localidades em Anápolis que levam o nome “Alvorada”: o homônimo, o Chácara Alvorada e o Jardim Alvorada.

Acontece que, ao chegar à lanchonete, ele relatou ter sido ofendido e alvo de xingamentos com palavras de baixo calão ao solicitar que cancelassem o pedido para que pudesse seguir com outras entregas.

Um vídeo, gravado pelo trabalhador, mostra o momento em que uma mulher (não se sabe se apenas funcionária ou dona), o expulsa e faz gestos obscenos, chegando a chamá-lo de “entregador de m#rda”.

Ele ainda contou que chegou a ser ameaçado, com um dos trabalhadores lhe mostrando uma faca e que, ao final, teve de ir embora para casa, visto que o estabelecimento não finalizou a entrega.

“Eles diziam que eu tinha fodid# eles e que agora eu que me fodess# também. E que eu que me virasse o liberar o aplicativo”, contou.

Resposta

Após relatar o ocorrido para os colegas de classe, eles então organizaram um protesto em frente ao estabelecimento, evento que também foi filmado e publicado nas redes sociais.

A reportagem tentou contato com o comércio, que fica localizado na Rua Mauá, no Setor Central, mas não teve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue em aberto.

 

 

