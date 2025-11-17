O lugar mais fedido do planeta também é onde são produzidos alguns dos melhores couros do mundo

Uma experiência marcante combina história, trabalho duro e sensações nem sempre agradáveis

Magno Oliver - 17 de novembro de 2025

(Imagem: Captura de tela/ Youtube)

No coração de Fez, no Marrocos, existe um ponto turístico capaz de despertar sentimentos extremos pelo nariz de quem passa por lá.

O Curtume Chouwara, conhecido mundialmente pelo odor forte que toma suas ruas próximas, guarda ao mesmo tempo uma das tradições mais antigas e respeitadas da produção de couro no mundo.

Ali, o cheiro intenso revela um trabalho que atravessa séculos e permanece praticamente o mesmo desde sua origem. O processo artesanal envolve tanques de pedra, misturas naturais e etapas que exigem força física, precisão e resistência dos trabalhadores.

A cena, marcada por dezenas de cubas coloridas, revela um método que dispensa tecnologia moderna e preserva técnicas passadas de geração em geração.

Apesar do desconforto no cheiro, o resultado final é reconhecido internacionalmente pela qualidade e durabilidade das peças ali produzidas.

A autenticidade do curtume transforma o local em um ponto turístico obrigatório para viajantes curiosos e estudiosos da cultura marroquina. Guias costumam oferecer ramos de hortelã aos visitantes, uma tentativa delicada de suavizar o impacto do cheiro forte.

Porém, quem supera a primeira impressão descobre um lugar que é, ao mesmo tempo, patrimônio vivo e símbolo da relação profunda entre história e trabalho manual.

Mesmo diante da modernização do mercado global, os curtumes tradicionais de Fez mantêm sua relevância e seguem exportando alguns dos couros mais valorizados do mundo.

É um contraste único: o local considerado um dos mais fedidos do planeta também é, paradoxalmente, um dos que mais preservam a excelência, a identidade e a alma da produção artesanal marroquina.

Confira mais detalhes:

