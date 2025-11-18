China inicia testes com robôs humanoides que devem assumir operações nas fábricas e atuar 24 horas por dia

Um vídeo impressionante exibe figuras idênticas marchando, sinal de Uma nova geração de trabalhadores que promete nunca dormir

18 de novembro de 2025

A empresa chinesa UBTECH, com sede em Shenzhen, anunciou o início da entrega em massa do seu robô humanoide Walker S2, projetado para operar em ambientes industriais com trabalho contínuo.

Centenas de unidades já foram despachadas a partir da fábrica, segundo a empresa, um movimento que marca o primeiro grande passo para a adoção real de robôs humanoides no chão de fábrica.

Segundo a UBTECH, o Walker S2 conta com tecnologia avançada, incluindo troca automática de bateria, o que permite funcionamento 24 horas por dia sem intervenção humana.

A companhia planeja entregar até 500 unidades até o final de 2025 e estabeleceu metas ambiciosas: até 2026, a produção anual deverá atingir 5 000 robôs, com previsão de dobrar esse número em 2027.

O robô teve projeção para operar com módulos de IA embarcada, isso faz com que ele realiza inspeções, transporte interno, atividades de apoio em linhas produtivas e execuções de tarefas simples. Tudo isso com otimização de custo, economia de bateria e sustentabilidade.

Os pedidos já superam 800 milhões de yuans (aproximadamente US$ 112 milhões), vindos de grandes nomes da indústria chinesa como BYD, Foxconn e Geely, empresas que vêem nos robôs humanoides uma solução para escassez de mão-de-obra e para tarefas repetitivas na linha de produção.

A iniciativa de massificar o uso desse tipo de robô pode representar uma virada fundamental na automação industrial, abrindo caminho para fábricas cada vez mais robotizadas e autônomas.

