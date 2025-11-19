Veja o que abre e fecha em Anápolis durante o feriado do Dia da Consciência Negra

Gabriella Pinheiro - 19 de novembro de 2025

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/Secom)

Comemorado nesta quinta-feira (20), o feriado do Dia da Consciência Negra irá alterar o funcionamento de diversos serviços públicos e privados em Anápolis.

Durante a data, repartições públicas terão o serviço interrompido e algumas atenderão em horário especial.

Detran-GO

Conforme o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), o órgão ficará fechado tanto no feriado quanto na sexta-feira (21).

Documentos, taxas e multas com vencimento no feriado podem ser pagos no primeiro dia útil subsequente, sem incidência de encargos.

É possível acessar diversos serviços de forma online por meio do site oficial do Detran-GO, do Portal Expresso e do aplicativo Detran GO ON. O atendimento presencial retorna na segunda-feira (24).

Vapt Vupt

Todas as unidades do Vapt Vupt ficarão fechadas durante o feriado em Anápolis. Apenas na sexta-feira (21), algumas atenderão em horário especial.

Saúde

Para serviços essenciais, como atendimento em unidades de saúde, policiamento civil e militar, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o funcionamento seguirá normalmente.

Anashopping e Brasil Park Shopping

Nos shoppings Anashopping e Brasil Park Shopping, as lojas e quiosques funcionarão em horário padrão de domingo, das 14h às 20h. A praça de alimentação funcionará das 11h às 22h.

Federação Brasileira de Bancos (Febraban)

De acordo com a Febraban, as agências bancárias estarão fechadas para atendimento presencial ao público ao longo do feriado. O retorno ocorre na sexta-feira (21).

Restaurante do Bem

As duas unidades do Restaurante do Bem no município estarão fechadas no feriado. Na sexta-feira, o funcionamento será normal, das 10h às 14h30.

Agência Goiana de Regulação (AGR)

A Agência Goiana de Regulação (AGR) continuará com atendimento aos usuários dos serviços de saneamento básico, energia elétrica, transporte intermunicipal de passageiros, terminais rodoviários e outros bens desestatizados por meio de seus canais eletrônicos (e-mail: ouvidoria.agr@goias.gov.br e site: www.goias.gov.br/agr/ouvidoria ) durante o feriado.

O atendimento pleno será retomado a partir das 8h de segunda-feira (24), de forma presencial e pelos canais de WhatsApp (62) 98480-7353 ou pela central 0800 704 3200 (saneamento e transporte) e 0800 727 0167 (energia).

Ceasa

A Ceasa, das Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa/GO), continuará funcionando normalmente durante o feriado.

Já o setor administrativo da empresa estará fechado na quinta-feira e retornará na segunda-feira, às 08h.

Saneago

Por fim, a Companhia de Saneamento de Goiás S/A (Saneago) manterá os trabalhos operacionais dos sistemas de água e esgoto.

Para informar vazamentos, consultar faturas e outros serviços, é possível entrar em contato pelos seguintes canais: Central 0800 645 0115, WhatsApp (62) 3269-9115 ou chat online pelo site.

