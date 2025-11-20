Ataque na frente de bar deixa três mortos em Nova Iguaçu, no RJ

Ninguém foi preso até o momento e a polícia disse que investiga a autoria do atentado

Folhapress - 20 de novembro de 2025

Testemunhas gravaram cena de terror. (Foto: Reprodução)

Três homens foram mortos em um ataque a tiros na frente de um bar de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Ataque aconteceu na madrugada desta quinta-feira(20) na estrada de Adrianópolis, bairro de Santa Rita. A motivação do crime não foi descoberta até o momento.

As três mortes foram constatadas ainda no local do crime. A Polícia Militar foi acionada, assim como o Instituto Médico Legal.

Ninguém foi preso até o momento e a polícia disse que investiga a autoria do atentado. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, informou a PCERJ ao UOL.

Clientes se esconderam sob mesas e viveram “momento de desespero”, diz administração de bar. Em nota publicada nas redes sociais, o Shefias Bar informou que o crime aconteceu em uma loja na frente do estabelecimento.

O bar ainda pediu que aqueles que saíram do local sem pagar voltassem para quitar as pendências. “Pedimos que os clientes que precisaram deixar o bar na correria entrem em contato conosco”, afirmou.