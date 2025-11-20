Saga de ‘Game of Thrones’ e ‘A Casa do Dragão’ terá séries de TV todo ano até 2028

No ano seguinte, estreia a segunda temporada de "O Cavaleiro dos Sete Reinos"

Folhapress - 20 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A HBO anunciou nesta quinta-feira que o universo da série de TV “Game of Thrones” terá novas temporadas até 2028.

Em janeiro do ano que vem estreia o novo derivado da trama, “O Cavaleiro dos Sete Reinos”, que adapta um livro homônimo sobre as aventuras do jovem cavaleiro Sir Duncan, o Alto e seu escudeiro, Egg.

Meses depois, no verão dos Estados Unidos, chega à HBO a terceira temporada de “A Casa do Dragão”, que conta a batalha entre membros da família Targaryen. A história se passa dezenas de anos antes de “Game of Thrones”, série de oito temporadas lançada entre 2011 e 2019.

No ano seguinte, estreia a segunda temporada de “O Cavaleiro dos Sete Reinos”, e em 2028 é vez da quarta temporada de “A Casa do Dragão”.

A HBO vem estudando ainda outros projetos relacionados ao universo criado pelo escritor George R. R. Martin. “Game of Thrones” se consagrou uma das séries mas populares da história, e alavancou a marca do canal na década passada.