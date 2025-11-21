Abertas vagas para curso de especialização totalmente gratuito e a distância em uma das instituições mais prestigiadas pelo MEC

Podem se inscrever profissionais com diploma de graduação reconhecido, independentemente da área de formação

Gabriel Yuri Souto - 21 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O Instituto Federal do Pará (IFPA), reconhecido pelo Ministério da Educação como uma das instituições públicas mais qualificadas do país, anunciou a abertura do edital 10/2025/UAB/IFPA para seleção de candidatos à especialização em Educação a Distância na Educação Profissional e Tecnológica.

São 200 vagas gratuitas distribuídas entre cinco polos no estado, com ingresso definido exclusivamente pela análise curricular.

A pós-graduação é lato sensu, totalmente gratuita e vinculada ao Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Todos os comunicados oficiais, incluindo homologações, resultados e avisos, serão divulgados apenas no site do processo seletivo.

Distribuição das vagas

O curso tem duração prevista de 18 meses e carga horária de 360 horas, com atividades realizadas principalmente no Ambiente Virtual de Aprendizagem do IFPA. Os polos podem promover encontros presenciais opcionais.

Cada unidade recebeu 40 vagas, distribuídas entre Ananindeua, Breves, Cametá, Canaã dos Carajás e Conceição do Araguaia.

Do total ofertado, 75% das vagas são destinadas à ampla concorrência e 25% estão reservadas para ações afirmativas, contemplando candidatos negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Quem pode participar

Podem se inscrever profissionais com diploma de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação, independentemente da área de formação.

O edital exige interesse ou atuação na Educação Profissional e Tecnológica e residência ou vínculo profissional no Pará, região de abrangência da oferta.

O candidato também deve ter acesso à internet e domínio de ferramentas digitais usadas em ambientes educacionais, como e-mail, chats, fóruns e plataformas virtuais de aprendizagem.

Inscrições e etapas de seleção

O prazo de inscrição segue aberto até 21 de novembro de 2025, às 23h59. Para participar, é necessário preencher o formulário eletrônico e enviar a documentação exigida em um único arquivo PDF para o e-mail eadnaept@ifpa.edu.br.

O processo seletivo será dividido em duas etapas. A primeira consiste na conferência documental e na verificação dos requisitos gerais.

A segunda, de caráter classificatório, avalia o currículo dos candidatos, atribuindo pontuações de acordo com a formação acadêmica e a experiência profissional.

O edital destaca que licenciaturas e atuação na Educação Profissional e Tecnológica recebem maior peso.

Mais informações estão no edital.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!