Motociclista de app é preso em Anápolis após levar passageira bêbado e fazer zigue-zague na avenida

Populares que viram a manobra acionaram a Polícia Militar, que constatou a irregularidade

Davi Galvão Davi Galvão -
Imagem ilustrativa de bafômetro(Foto: Reprodução) motociclista
Imagem ilustrativa de bafômetro(Foto: Reprodução)

Um homem, de 34 anos, que atua como motociclista de aplicativo, foi preso no início da noite desta quinta-feira (21) após ser flagrado dirigindo embriagado e levando uma passageira na Avenida Tiradentes, no Jardim Alexandrina, em Anápolis.

Populares acionaram a Polícia Militar ao perceberem que o condutor fazia zigue-zague na via.

A equipe passou a monitorar o trânsito e localizou a moto, constatando a condução irregular e prosseguindo para a abordagem.

O motociclista foi levado ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde o teste de alcoolemia confirmou a embriaguez.

Após a constatação, o motociclista foi encaminhado à Central de Flagrantes para os procedimentos legais.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

