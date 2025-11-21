Motociclista de app é preso em Anápolis após levar passageira bêbado e fazer zigue-zague na avenida

Populares que viram a manobra acionaram a Polícia Militar, que constatou a irregularidade

Davi Galvão - 21 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa de bafômetro(Foto: Reprodução)

Um homem, de 34 anos, que atua como motociclista de aplicativo, foi preso no início da noite desta quinta-feira (21) após ser flagrado dirigindo embriagado e levando uma passageira na Avenida Tiradentes, no Jardim Alexandrina, em Anápolis.

Populares acionaram a Polícia Militar ao perceberem que o condutor fazia zigue-zague na via.

A equipe passou a monitorar o trânsito e localizou a moto, constatando a condução irregular e prosseguindo para a abordagem.

O motociclista foi levado ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde o teste de alcoolemia confirmou a embriaguez.

Após a constatação, o motociclista foi encaminhado à Central de Flagrantes para os procedimentos legais.

