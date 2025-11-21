Motociclista morre após grave acidente na Perimetral Norte, em Goiânia
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas pôde apenas constatar falecimento
Um grave acidente de trânsito ocorrido nesta sexta-feira (21) deixou um motociclista de 26 anos morto na Avenida Perimetral Norte, próximo à Faculdade Alfa, em Goiânia.
Informações apuradas pelo Portal 6 indicam que a vítima foi fechada por um veículo de passeio, momento em que acabou batendo na traseira de um Gol e caindo. Nesse instante, o condutor de outro carro passou por cima do corpo.
Em vídeos registrados, é possível ver equipes do Corpo de Bombeiros no local. Uma das vias precisou ser parcialmente interditada, o que causou lentidão no trânsito da região.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no endereço.
As circunstâncias da batida ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.
