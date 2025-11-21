Motociclista morre após grave acidente na Perimetral Norte, em Goiânia

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas pôde apenas constatar falecimento

Gabriella Pinheiro - 21 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito ocorrido nesta sexta-feira (21) deixou um motociclista de 26 anos morto na Avenida Perimetral Norte, próximo à Faculdade Alfa, em Goiânia.

Informações apuradas pelo Portal 6 indicam que a vítima foi fechada por um veículo de passeio, momento em que acabou batendo na traseira de um Gol e caindo. Nesse instante, o condutor de outro carro passou por cima do corpo.

Em vídeos registrados, é possível ver equipes do Corpo de Bombeiros no local. Uma das vias precisou ser parcialmente interditada, o que causou lentidão no trânsito da região.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no endereço.

As circunstâncias da batida ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

