Pastor é preso no Rio sob suspeita de estuprar enteadas gêmeas durante dez anos

Nome do suspeito não foi divulgado e a polícia não informou se ele constituiu defesa

Folhapress Folhapress -
Prisão foi feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. (Foto: Divulgação)

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta quinta-feira (20) um pastor sob suspeita de estuprar duas enteadas ao longo de uma década.

O nome do suspeito não foi divulgado e a polícia não informou se ele constituiu defesa.

As vítimas, gêmeas de 15 anos, afirmaram ter sido abusadas desde a infância. Segundo a polícia, uma delas contou à mãe que os ataques ocorriam quando a mulher não estava em casa. A mãe, então, fez a denúncia.

A ação foi conduzida pela Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Campo Grande, que encontrou o suspeito em Guaratiba, na zona oeste.

Os agentes apuraram que o homem era investigado em dois outros episódios de suspeita de violência sexual, contra a própria neta e contra a sobrinha de uma ex-companheira.

O pastor foi levado para a unidade policial e passará por audiência de custódia.

