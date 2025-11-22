Domingo em Goiás deve ser marcado por calorão e chuva; confira a previsão do tempo

Cihmego detalhou os índices para todas as regiões do estado, que viverão cenários diferentes

Paulo Roberto Belém - 22 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa de chuva em Goiás. (Foto: Felipe Homsi)

O domingo (23) deve ser de chuva em todas as regiões de Goiás, porque a combinação calor e umidade continua prevalecendo, informou o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego).

Assim, o cenário poderá favorecer a formação de áreas de instabilidade, provocando as pancadas em áreas isoladas, com rajadas de vento e raios, com índices pluviométricos variando nas diferentes partes do estado.

No Norte, a previsão é que caia até 25 mm. No Centro e no Leste, 20 mm. Agora, no Oeste, Sul e Sudoeste, este índice é de 15 mm. Sobre as temperaturas, a média para o estado apresenta uma variação entre 18 °C e 36 °C.

Em Goiânia e nas cidades que compreendem a Região Metropolitana, o termômetro poderá variar entre 20 °C e 33 °C, podendo chover até 10 mm.

Mesmo índice de chuva para Anápolis, mas na cidade, será mais ameno, com temperaturas entre 19 °C e 29 °C. Em Rio Verde, calor mais forte, entre 19 °C e 32 °C. Lá, poderá chover 8 mm.

O fator mais tranquilo da previsão do tempo é quanto a uma “normalidade” quanto à umidade do ar, porque neste domingo ela poderá variar entre 35% e 80% em todo o estado.

Assim, os alertas se concentram tanto na exposição ao sol, mesmo em um período mais úmido, quanto nos cuidados diante de possíveis rajadas de vento e descargas elétricas.

