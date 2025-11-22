Motociclista que foi de Honda Biz de Goiânia para São Paulo mostra quanto gastou com gasolina e pedágio

Internautas elogiaram não apenas a disposição em fazer uma viagem tão longa como também a autonomia do veículo

Davi Galvão - 22 de novembro de 2025

Influencer Thais viralizou nas redes sociais mostrando quanto gastou no trajeto Goiânia – São Paulo (SP) em uma Biz. (Foto: @thaisdabiz)

São aproximadamente 903 km que separam Goiânia de São Paulo (SP), uma viagem considerável. Porém, sem se intimidar pelo trajeto, a influencer Thais Rodrigues topou o desafio de percorrer as rodovias brasileiras pilotando uma Biz e filmando todo o processo.

Além do exaustivo caminho, a ideia também tinha como propósito verificar qual seria o gasto total do percurso, incluindo despesas como pedágios e, é claro, gasolina.

Logo no começo, ela explica que o tanque da Biz é relativamente pequeno, comportando apenas 4,5 litros de combustível, muito abaixo do necessário para percorrer o trajeto.

Porém, aos curiosos, ela garantiu que não há o que temer caso alguém deseje repetir a proeza, se o problema for o receio de ficar sem gasolina no meio do caminho.

“Em nenhum momento fiquei com medo da gasolina acabar na estrada, sempre tem vários postos no decorrer da estrada”, reforçou.

Ao total, foi preciso parar para completar o tanque por cinco vezes, mas ela admitiu que acabou perdendo a conta de por quantos pedágios passou, tamanha a quantidade.

Somadas, todas as cobranças pelas concessionárias das rodovias no trajeto deram o total de R$ 44,93. Porém, ela ainda salientou que nem em todos os pontos foi necessário pagar, uma vez que em alguns motocicletas eram isentas.

“Pensa essa quantidade de pedágios pagos no valor se fosse carro ou caminhão? ‘Cê’ tá doido”, brincou.

Nos comentários, os internautas elogiaram a façanha e também aproveitaram para exaltar a já bem estimada Biz.

“Tirando o cansaço ficou muito barato, biz é vida”, declarou uma.

“Minha moto vendo a autonomia da biz e rindo na minha cara”, brincou outro.

