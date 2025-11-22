Prefeitura explica porque mais de 10 árvores “sumiram” de importante avenida do Centro de Anápolis

Leitor do Portal 6 enviou vídeo lamentando o que viu na Avenida Senador José Lourenço Dias

Paulo Roberto Belém - 22 de novembro de 2025

Trecho da Avenida Senador José Lourenço Dias ficou totalmente desarborizado. (Foto: Reprodução)

A cena de mais de 10 árvores que foram retiradas da calçada de uma das avenidas mais importantes do Centro de Anápolis chamou a atenção de um morador da cidade, que registrou o que viu nesta sexta-feira (21).

Preferindo não se identificar, ele enviou o vídeo para o Portal 6 lamentando que no trecho da Avenida Senador José Lourenço Dias, entre a Avenida Fayad Hanna e a Rua Tonico de Pina, a estética do local está totalmente diferente.

“A retirada de árvores nunca deve ser comemorada. Nunca”, legendou o leitor no material que gravou.

Por que foram retiradas

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Anápolis para saber o porquê de as árvores terem sido suprimidas totalmente.

Em resposta, a Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente esclareceu que todas tinham a devida licença ambiental para a retirada, informando que as árvores em questão estavam com a saúde comprometida e enroscadas na fiação elétrica.

“Dessa forma, apresentavam riscos de queda, de choque elétrico e, com frequência, provocada quedas de energia na região. Junto com a autorização do corte, foi realizado também um acordo de plantio de mudas para compensação ambiental”, explicaram.

