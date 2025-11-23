Casa avaliada em R$ 1 bilhão fica em São Paulo, tem 17.800 metros quadrados e pertence à apresentadora de TV

Gabriel Yuri Souto - 23 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A maior casa já construída em área urbana no Brasil fica em Alphaville, região nobre da Grande São Paulo, e pertence à apresentadora Daniela Albuquerque e ao marido, o empresário Amilcare Dallevo Jr., um dos sócios da RedeTV!.

Avaliada em cerca de R$ 1 bilhão, a residência se tornou um marco pela grandiosidade e pela estrutura incomum até mesmo para padrões de luxo.

Com 17.800 metros quadrados de área construída, o equivalente a dois campos de futebol, a mansão chama atenção desde 2014, quando ficou pronta após anos de obras e planejamento.

O imóvel ocupa vários pavimentos e foi projetado para oferecer um nível de conforto e privacidade similar ao de complexos fechados de alto padrão.

Entre os destaques da casa está a suíte máster de aproximadamente 1.200 m², que inclui sala privativa, closet gigantesco, piscina exclusiva e até heliponto.

A residência tem ainda dezenas de ambientes, como cinema para cerca de 50 pessoas, spa completo, piscinas interna e externa, salões amplos e áreas sociais voltadas para grandes recepções.

O projeto inclui um hangar capaz de receber vários helicópteros, além de um estacionamento subterrâneo com capacidade estimada para cerca de 50 veículos.

A área externa abriga jardins inspirados nos Jardins de Luxemburgo, em Paris, e um enorme aquário integrado ao espaço principal da casa.

Apesar da localização em uma região já conhecida pelo alto padrão, a mansão do casal se destaca de forma incomparável.

O imóvel segue um estilo clássico e monumental, com detalhes arquitetônicos que lembram grandes palácios e trazem uma estética de imponência rara no país.

Daniela Albuquerque e Amilcare Dallevo vivem na mansão com a família e, ao longo dos anos, fizeram algumas aparições públicas mostrando trechos da residência, o que aumentou a curiosidade e transformou o local em um dos assuntos mais comentados quando o tema é luxo no Brasil.

