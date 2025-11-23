Comerciante em Anápolis relata momentos de terror durante assalto na Vila Formosa

Por sorte, a vítima conseguiu se soltar e pediu ajuda na loja ao lado

Gabriella Pinheiro - 23 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa da Avenida Comercial, em Anápolis. (Foto: Reprodução/ Google Street View)

Uma comerciante, de 32 anos, passou por momentos de terror durante um assalto na Avenida Comercial, no Bairro Vila Formosa, em Anápolis. O caso aconteceu na sexta-feira (21).

A situação teria ocorrido por volta das 10h, quando o suspeito entrou no estabelecimento e pediu para ver um relógio e, posteriormente, solicitou que lhe mostrasse uma mochila que estava nos fundos da loja.

Nesse momento, ele pegou um cabo de aço para enforcá-la e a arrastou para dentro do banheiro, onde a amarrou.

Em seguida, começou a esfregar o corpo na vítima, alegando que não iria estuprá-la. Porém, o agressor exigiu a quantia de R$ 20.

O suspeito ainda pediu para que a mulher não gritasse, pois, se o fizesse, voltaria para esfaqueá-la.

Não bastasse isso, ele retornou a loja e subtraiu uma mochila marrom, três óculos e duas bolsas pequenas de cor preta, além de aproximadamente R$ 60 que estavam no caixa.

Por sorte, a vítima conseguiu se soltar e pediu ajuda na loja ao lado. A mãe da mulher acionou imediatamente a Polícia Militar (PM).

Agora, caberá às autoridades responsáveis localizar e identificar o suspeito, para dar continuidade às apurações do ocorrido.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!