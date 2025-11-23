Não usam carro, nem eletricidade: conheça o povo dos EUA reconhecido por viver como antigamente

Mesmo vivendo próximos a cidades desenvolvidas, eles mantêm regras comunitárias chamadas ordnung, que definem o que pode ou não fazer parte do cotidiano

Gabriel Yuri Souto - 23 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Nos Estados Unidos, um dos grupos mais conhecidos por rejeitar a modernidade é o povo amish, comunidade cristã que mantém até hoje um estilo de vida simples, rural e profundamente ligado à fé.

Embora existam diferentes ramificações espalhadas pelo país, o Condado de Lancaster, na Pensilvânia, abriga a maior e mais antiga comunidade, formada há mais de 300 anos.

Os amish são reconhecidos por seguir regras rígidas de simplicidade, que incluem a recusa ao uso de carros, eletricidade, televisão, celulares e outros avanços que consideram incompatíveis com seus princípios.

O deslocamento é feito em carroças puxadas por cavalos, tradição que se tornou um dos símbolos mais conhecidos desse povo. Nas propriedades, a iluminação costuma vir de lampiões, e muitos utensílios são adaptados para funcionar sem energia elétrica.

A vestimenta também segue padrões próprios. Homens usam chapéus de palha, calças escuras e camisas simples, enquanto mulheres utilizam vestidos longos, cores discretas e toucas que simbolizam devoção. O objetivo é evitar vaidade excessiva e reforçar valores como humildade e modéstia.

A vida em comunidade é organizada em torno da família, da religião e do trabalho manual. A agricultura é a principal atividade econômica, com destaque para a produção de leite, vegetais e grãos.

O artesanato, sobretudo móveis de madeira feitos à mão, também se tornou uma marca dos amish e atrai compradores de várias regiões do país.

Mesmo vivendo próximos a cidades desenvolvidas, eles mantêm regras comunitárias chamadas ordnung, que definem o que pode ou não fazer parte do cotidiano.

Cada distrito amish estabelece suas próprias normas, o que faz com que algumas comunidades sejam mais flexíveis que outras no contato com o mundo moderno.

Apesar do isolamento, os amish têm uma relação equilibrada com pessoas de fora. Eles vendem seus produtos, recebem visitantes em feiras e mercados e convivem com o turismo crescente, especialmente em áreas onde o modo de vida tradicional desperta curiosidade.

A existência desse grupo mostra como é possível manter costumes antigos mesmo em um dos países mais tecnológicos do mundo.

Para os amish, viver sem carros, eletricidade ou aparelhos modernos não é atraso, mas uma escolha para preservar valores que consideram essenciais: fé, simplicidade, união e trabalho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thays Knight (@thaysknight)

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!