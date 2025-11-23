Últimos dias de inscrições para processo seletivo em Goiás com vagas para todos os níveis de ensino

Candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos e avaliação de experiência, ambas em caráter eliminatório e classificatório

Gabriella Pinheiro - 23 de novembro de 2025

As vagas são para substituir de forma temporária servidores afastados por algum tipo de licenças. (Foto: Reprodução)

Termina na próxima quinta-feira (27) o prazo para participar do processo seletivo da Prefeitura de Sanclerlândia, que oferece vagas para diferentes áreas.

No total, estão sendo ofertadas 116 oportunidades destinadas a candidatos com níveis fundamental incompleto, médio, magistério e superior.

Os interessados podem fazer a inscrição de forma presencial, na sede da Secretaria Municipal de Educação de Sanclerlândia, Goiás, das 08h às 11h e das 13h às 17h, até o dia 27 de novembro.

É necessário que o candidato comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que pretende atuar, além de outros requisitos estipulados no edital.

As oportunidades incluem Auxiliar de Serviços Gerais (20), Monitor de Creche (10), Monitor de Ônibus (10), Professor para Oficina de Artesanato (02), Professor para Oficina de Capoeira (02), Professor para Oficina de Coral (02) e Professor Regente (20).

Além disso, há vagas para Professor para Oficina de Libras (02), Professor para Oficina de Robótica (02), Professor de Apoio (Educação Inclusiva) (20), Professor de Leitura, Cultura e Arte (02), Professor para Oficina de Esporte e Lazer (02), Nutricionista (02) e Professor Auxiliar (Educação Inclusiva) (20).

Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos e avaliação de experiência, ambas em caráter eliminatório e classificatório.

Os selecionados terão jornadas de 30 a 40 horas semanais e receberão remunerações mensais que variam de R$ 1.518 a R$ 3.650.

Mais informações estão disponíveis no edital.

