Últimos dias para se inscrever em processo seletivo do IF Goiano
Processo seletivo contará com duas etapas e selecionados terão carga horária de 40 horas semanais
Termina no próximo domingo (23) as inscrições para o processo seletivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano), no campus Avançado Catalão, que oferece 4 vagas em diferentes áreas.
As oportunidades são para o cargo de professor substituto nos seguintes segmentos: Informática (1), Mineração (2) e Linguagens (1).
Os interessados podem se inscrever online, por meio do site do IF Goiano. A taxa de inscrição é de R$ 50.
O processo seletivo contará com duas etapas: prova de títulos e prova de desempenho didático.
Os selecionados terão carga horária de 40 horas semanais e remuneração mensal de R$ 3.412,63.
Mais informações estão disponíveis no edital.
