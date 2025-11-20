Últimos dias para se inscrever em processo seletivo do IF Goiano

Processo seletivo contará com duas etapas e selecionados terão carga horária de 40 horas semanais

Gabriella Pinheiro - 20 de novembro de 2025

Imagem mostra candidatos prestando concurso público. (Foto: Agência Brasil)

Termina no próximo domingo (23) as inscrições para o processo seletivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano), no campus Avançado Catalão, que oferece 4 vagas em diferentes áreas.

As oportunidades são para o cargo de professor substituto nos seguintes segmentos: Informática (1), Mineração (2) e Linguagens (1).

Os interessados podem se inscrever online, por meio do site do IF Goiano. A taxa de inscrição é de R$ 50.

O processo seletivo contará com duas etapas: prova de títulos e prova de desempenho didático.

Os selecionados terão carga horária de 40 horas semanais e remuneração mensal de R$ 3.412,63.

Mais informações estão disponíveis no edital.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!