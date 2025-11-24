Após Goiás não conseguir acesso à Série A, torcedores são flagrados em pancadaria generalizada em Goiânia

Situação só foi controlada após chegada da PM ao local; ainda não se sabe o número de feridos

Davi Galvão - 24 de novembro de 2025

Torcedores do Goiás foram filmados em troca de agressões generalizada. (Foto: Globo Esporte Goiás)

A derrota de 3×1 do Goiás para o Remo, que custou o acesso do time esmeraldino à Série A, neste domingo (23), terminou em confusão e porradaria por parte dos torcedores alviverdes.

Em imagens publicadas pelo Globo Esporte, é possível ver a briga generalizada que seguiu o resultado da partida, em frente a sede de uma torcida organizada do Goiás, no Setor Coimbra.

Nas imagens, é possível ver os torcedores trocando socos, pontapés e agarrões contra os próprios colegas. Ainda não se sabe o que motivou a pancadaria nem o número total de feridos.

A confusão só teve fim quando a Polícia Militar (PM) chegou para controlar a situação.

A assessoria do time esmeraldino afirmou que não comenta ocorrências envolvendo torcedores.

CONFUSÃO 🚨 Após Goiás não conseguir acesso à Série A, torcedores são flagrados em pancadaria generalizada em Goiânia

