Após Goiás não conseguir acesso à Série A, torcedores são flagrados em pancadaria generalizada em Goiânia

Situação só foi controlada após chegada da PM ao local; ainda não se sabe o número de feridos

Davi Galvão Davi Galvão -
Torcedores do Goiás foram filmados em troca de agressões generalizada. (Foto: Globo Esporte Goiás)
Torcedores do Goiás foram filmados em troca de agressões generalizada. (Foto: Globo Esporte Goiás)

A derrota de 3×1 do Goiás para o Remo, que custou o acesso do time esmeraldino à Série A, neste domingo (23), terminou em confusão e porradaria por parte dos torcedores alviverdes.

Em imagens publicadas pelo Globo Esporte, é possível ver a briga generalizada que seguiu o resultado da partida, em frente a sede de uma torcida organizada do Goiás, no Setor Coimbra.

Nas imagens, é possível ver os torcedores trocando socos, pontapés e agarrões contra os próprios colegas. Ainda não se sabe o que motivou a pancadaria nem o número total de feridos.

Leia também

A confusão só teve fim quando a Polícia Militar (PM) chegou para controlar a situação.

A assessoria do time esmeraldino afirmou que não comenta ocorrências envolvendo torcedores.

 

 

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias