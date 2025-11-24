Colisão frontal deixa um homem morto e adolescente gravemente ferido em Goiânia

Motociclista mais novo, de 17 anos, estaria dando "grau" antes de provocar acidente

Augusto Araújo - 24 de novembro de 2025

Ailton Vieira de Almeida, de 59 anos, morreu após colisão entre motociclistas. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente entre duas motocicletas deixou um homem morto e um adolescente ferido na madrugada desta segunda-feira (24) na Avenida Lago Azul, localizada no Residencial Anglo, em Goiânia.

Informações preliminares apontam que uma das motocicletas, era conduzida por um adolescente de 17 anos, que não possuía habilitação.

Ele estaria realizando a manobra conhecida como “grau”, quando perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária e atingiu frontalmente a moto pilotada por Ailton Vieira de Almeida, de 59 anos, que trafegava no sentido oposto.

O mais velho foi encontrado pelos bombeiros já inconsciente e em parada cardiorrespiratória. As equipes iniciaram manobras de ressuscitação, mas o óbito foi confirmado pela equipe médica.

O adolescente, apesar de consciente, apresentava múltiplas lesões. Após atendimento inicial no local, ele foi estabilizado e transportado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol).

A Polícia Militar, a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) também estiveram na ocorrência, realizando os procedimentos periciais.

As circunstâncias completas do acidente ainda serão esclarecidas pela Polícia Civil (PC), que dará continuidade à investigação.

