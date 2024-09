Motociclista morre em acidente envolvendo duas motocicletas próximo a posto de combustível

Uma das vítimas teve ferimentos graves e precisou ser levada até unidade de saúde

Gabriella Pinheiro - 06 de setembro de 2024

Acidente entre motos deixa um morto e outro ferido, em Goiás. (Foto: Reprodução)

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou uma pessoa morta e outra ferida na GO-346 na noite da última quinta-feira (05), em Cabeceiras.

A fatalidade aconteceu por volta das 19h, quando a vítima fatal, de 32 anos, que trafegava em uma motocicleta modelo Honda/CBX Twister, estava saindo de um posto de combustível às margens da rodovia e acessava a GO-346, sentido BR-020.

Na altura do km 038, ele acabou colidindo frontalmente com outra moto, de cor verde, conduzida por um jovem de 22 anos, e perdeu o controle do veículo, vindo a se chocar com uma placa de sinalização.

Com o impacto, o condutor da Honda/CBX Twister não resistiu e morreu no local. A Polícia Militar (PM) foi chamada e esteve no endereço.

O motorista da moto verde teve ferimentos graves e foi encaminhado até o Hospital Municipal de Cabeceiras. Ambos veículos tiveram danos de grande monta.

Uma perícia técnica foi realizada no local e o Instituto Médico Legal (IML) esteve presente para o recolhimento do corpo.