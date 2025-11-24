Denúncia vira caos em Anápolis: casal parte pra cima da PM e acaba preso após surto violento
Um dos suspeitos ainda teria feito ameaças e proferido ofensas contra militares: "cachorros do governo"
Um jovem, de 26 anos, e a companheira dele, de 24, foram presos em flagrante em Anápolis após desacatarem e agredirem policiais militares.
A equipe da Polícia Militar (PM) foi ao local para atender uma denúncia de violência doméstica, mas o caso teve uma reviravolta após a suposta vítima partir para cima dos policiais para defender o namorado.
A ocorrência foi registrada na noite deste domingo (23), no bairro Recanto do Sol, com a equipe chegando no endereço da denúncia de agressão e já se deparando com o suspeito sentado na calçada.
Os militares então relataram terem iniciado o procedimento padrão de abordagem, mas o homem se recusou a seguir as ordens, afirmando que não obedeceria por ser parente de policial.
Em seguida, ele começou a xinga-los com diversas expressões ofensivas, como “cachorros do governo” e “policinha de m#rda”.
Diante da situação, os policiais informaram que ele seria detido por injúria, desobediência e desacato.
Porém, no momento da tentativa de prisão, a companheira dele, que conforme a denúncia seria vítima das agressões, avançou contra a equipe, desferindo tapas, socos, chutes e arranhões, além de repetir ofensas e insultos.
A jovem precisou ser contida com o uso da força e, ao vê-la sendo dominada, o companheiro entrou em surto, resistindo ativamente à prisão e ainda ameaçando os policiais, chegando a afirmar que iria matá-los.
Mesmo algemados, ambos continuaram a desacatar e a ofender a equipe, de modo que outras guarnições fossem acionadas para apoiar a intervenção.
Dois policiais sofreram lesões durante a ocorrência, como confirmado por exame de corpo de delito.
O casal foi levado à Central de Flagrantes, onde ficou à disposição da autoridade policial para os devidos procedimentos legais.
