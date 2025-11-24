Técnica para limpar a airfryer sem precisar desmontar nem fazer sujeira

Truque simples aprovado por especialistas dissolve a gordura em minutos e evita bagunça na pia

Gabriel Yuri Souto - 24 de novembro de 2025

Limpar Air Fryer é fundamental. (Foto: Reprodução)

A airfryer é prática para cozinhar, mas pode ser um pesadelo na hora da limpeza.

O cesto acumula gordura, restos de alimentos e cheiro forte, e muita gente acaba evitando lavar o aparelho por causa da sujeira.

Para facilitar a rotina, especialistas em limpeza recomendam uma técnica rápida que não exige desmontar todas as partes e não faz bagunça.

O método, conhecido como “limpeza por espuma”, usa apenas papel-toalha, algumas gotas de detergente e um leve aquecimento para soltar a gordura das paredes internas — tudo isso sem encher de água e sem sujar a pia.

Como usar a técnica da espuma para limpar a airfryer

1. Forre o cesto com papel-toalha

Cubra a área engordurada com duas ou três folhas.

2. Pingue algumas gotas de detergente

A quantidade deve ser pequena, apenas para umedecer o papel.

3. Borrife um pouco de água

Só o suficiente para deixar o papel úmido, sem encharcar.

4. Ligue a airfryer por 2 a 3 minutos

O calor cria uma espuma leve que dissolve a gordura e solta resíduos grudados.

5. Jogue o papel fora e passe um pano

A sujeira sai junto com o papel-toalha. Em poucos segundos, o cesto já fica limpo e pronto para usar.

Por que essa técnica funciona?

A espuma formada pelo detergente aquecido ajuda a derreter a gordura, enquanto o papel retém os resíduos e impede que se espalhem pelo aparelho. Por isso, não é preciso desmontar totalmente a airfryer nem esfregar com força.

Além de prática, a técnica protege o revestimento antiaderente e prolonga a vida útil do aparelho.

