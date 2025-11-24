Técnica para limpar a airfryer sem precisar desmontar nem fazer sujeira
Truque simples aprovado por especialistas dissolve a gordura em minutos e evita bagunça na pia
A airfryer é prática para cozinhar, mas pode ser um pesadelo na hora da limpeza.
O cesto acumula gordura, restos de alimentos e cheiro forte, e muita gente acaba evitando lavar o aparelho por causa da sujeira.
Para facilitar a rotina, especialistas em limpeza recomendam uma técnica rápida que não exige desmontar todas as partes e não faz bagunça.
O método, conhecido como “limpeza por espuma”, usa apenas papel-toalha, algumas gotas de detergente e um leve aquecimento para soltar a gordura das paredes internas — tudo isso sem encher de água e sem sujar a pia.
Como usar a técnica da espuma para limpar a airfryer
1. Forre o cesto com papel-toalha
Cubra a área engordurada com duas ou três folhas.
2. Pingue algumas gotas de detergente
A quantidade deve ser pequena, apenas para umedecer o papel.
3. Borrife um pouco de água
Só o suficiente para deixar o papel úmido, sem encharcar.
4. Ligue a airfryer por 2 a 3 minutos
O calor cria uma espuma leve que dissolve a gordura e solta resíduos grudados.
5. Jogue o papel fora e passe um pano
A sujeira sai junto com o papel-toalha. Em poucos segundos, o cesto já fica limpo e pronto para usar.
Por que essa técnica funciona?
A espuma formada pelo detergente aquecido ajuda a derreter a gordura, enquanto o papel retém os resíduos e impede que se espalhem pelo aparelho. Por isso, não é preciso desmontar totalmente a airfryer nem esfregar com força.
Além de prática, a técnica protege o revestimento antiaderente e prolonga a vida útil do aparelho.
