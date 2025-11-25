Colisão entre ônibus e carreta deixa 16 feridos na BR-232, no Grande Recife

Vítimas foram encaminhadas a três unidades de saúde após acidente

Folhapress - 25 de novembro de 2025

Ônibus tombou após colisão com carreta, no Grande Recife (Foto: Divulgação/PRF)

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) – Um ônibus tombou após uma colisão com uma carreta na noite desta segunda-feira (24) na BR-232, em Moreno, no Grande Recife, deixando 16 feridos.

Segundo a polícia, o ônibus de transporte público havia saído do Recife em direção a Vitória de Santo Antão, quando foi atingido por uma carreta, na altura do km 36 da rodovia, por volta das 20h20.

Com o impacto, o motorista do coletivo perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e tombou.

Havia 27 pessoas no ônibus e 16 ficaram feridas, segundo a Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a corporação, 15 foram encaminhadas para o Hospital João Murilo em Vitória de Santo Antão, e uma pessoa para o Hospital da Restauração, no Recife.

O paciente levado ao Hospital da Restauração está estável e fora de perigo, segundo a unidade de saúde.

O Hospital Getúlio Vargas, também na capital pernambucana, que recebeu um ferido transferido de outra unidade de saúde, afirma que o paciente está estável e passa por avaliação.

A reportagem procurou a Secretaria de Saúde de Pernambuco para saber o estado de saúde dos feridos que permaneceram no Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão, e aguarda retorno.

A suspeita da PRF é de que a carreta estava em uma borracharia de um posto de combustível, quando entrou desgovernada pela rodovia.

Os dois motoristas realizaram o teste do bafômetro e o resultado não apontou consumo de bebida alcoólica, segundo a corporação.