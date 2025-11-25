Criança de 9 anos atacada por enxame de abelhas em Catalão morre no hospital

Vítima sofreu tantas ferroadas que chegou a ficar irreconhecível

Davi Galvão Davi Galvão -
João Pedro não resistiu e morreu no hospital em decorrência do ataque das abelhas. (Foto: Reprodução/G1)
O pequeno João Pedro, de apenas 09 anos, morreu no hospital onde estava internado, em Uberlândia (MG), após ter sofrido um ataque de um enxame de abelhas, levando ferroadas por todo o corpo. O óbito foi confirmado nesta segunda-feira (24).

O ataque em si aconteceu no dia 13 deste mês, em Catalão, enquanto o garoto estava em uma zona de mata, na mesma rua onde morava.

De acordo com o G1, ele foi encontrado pela mãe, Rebeca Amorim, agachado e rodeado por um enxame de abelhas, com o braço cobrindo os olhos.

O menino estava no fim da rua da casa onde mora, onde há uma área de vegetação. Ele teria ido até lá para tentar salvar o cachorro da família, que é um filhote de pitbull.

Ainda conforme o relato, o cão estava sendo atacado pelas abelhas e, ao intervir, João passou a ser o alvo das ferroadas. O garoto sofreu tantas lesões pelo corpo que chegou a ficar irreconhecível.

Ao ser levado para o hospital, oito profissionais realizaram a retirada dos ferrões e, em Uberlândia, ele seguia com sessões de hemodiálise para tratar a insuficiência renal, que evoluiu para uma falência múltipla dos órgãos, culminando na morte do pequeno.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

