Criança de 9 anos atacada por enxame de abelhas em Catalão morre no hospital

Vítima sofreu tantas ferroadas que chegou a ficar irreconhecível

Davi Galvão - 25 de novembro de 2025

João Pedro não resistiu e morreu no hospital em decorrência do ataque das abelhas. (Foto: Reprodução/G1)

O pequeno João Pedro, de apenas 09 anos, morreu no hospital onde estava internado, em Uberlândia (MG), após ter sofrido um ataque de um enxame de abelhas, levando ferroadas por todo o corpo. O óbito foi confirmado nesta segunda-feira (24).

O ataque em si aconteceu no dia 13 deste mês, em Catalão, enquanto o garoto estava em uma zona de mata, na mesma rua onde morava.

De acordo com o G1, ele foi encontrado pela mãe, Rebeca Amorim, agachado e rodeado por um enxame de abelhas, com o braço cobrindo os olhos.

O menino estava no fim da rua da casa onde mora, onde há uma área de vegetação. Ele teria ido até lá para tentar salvar o cachorro da família, que é um filhote de pitbull.

Ainda conforme o relato, o cão estava sendo atacado pelas abelhas e, ao intervir, João passou a ser o alvo das ferroadas. O garoto sofreu tantas lesões pelo corpo que chegou a ficar irreconhecível.

Ao ser levado para o hospital, oito profissionais realizaram a retirada dos ferrões e, em Uberlândia, ele seguia com sessões de hemodiálise para tratar a insuficiência renal, que evoluiu para uma falência múltipla dos órgãos, culminando na morte do pequeno.

