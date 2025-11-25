Curto-circuito em subestação de energia deixa feridos no Ministério da Igualdade Racial

Episódio ocorreu quando uma equipe de engenharia privada fazia manutenção numa rede de iluminação externa do prédio

Folhapress - 25 de novembro de 2025

Registro da fumaça do curto-circuito foi postado nas redes sociais. (Foto: reprodução/X)

MARIANA BRASIL, MARCOS HERMANSON E FRANCISCO LIMA NETO

Um curto-circuito na subestação de energia do Ministério da Igualdade Racial causou uma explosão na sede da pasta, em Brasília, na manhã desta terça-feira (25), deixando ao menos três feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, um homem que trabalhava na manutenção do gerador teve 60% do corpo queimado. Outros dois homens que estavam no local, tiveram queimadura e inalaram fumaça.

No total, 27 pessoas precisaram de atendimento por intoxicação com fumaça. De acordo com o Ministério, não houve incêndio ou explosão no edifício, mas em um equipamento elétrico adjacente.

Segundo o Coronel Tavares, do Corpo de Bombeiros do DF, o episódio ocorreu quando uma equipe de engenharia privada fazia manutenção numa rede de iluminação externa do prédio.

“Houve uma explosão, ou pode ter sido um arco voltaico, que queimou o funcionário que estava realizando essa manutenção e outros dois funcionários desceram. Após a explosão houve bastante fumaça. Os funcionários desceram, retiraram esse funcionário queimado e eles sofreram uma intoxicação pela fumaça”, diz.

O coronel informou que as pessoas foram atendidas no local, onde foi feita a triagem. Cinco pessoas foram enviadas ao Hospital de Base. O ferido que teve 60% do corpo queimado foi levado ao HRAN (Hospital Regional da Asa Norte).

Segundo a CEB IPes (Companhia Energética de Brasília Iluminação Pública e Serviços), o funcionário utilizava uniforme antichamas e todos os EPIs recomendados.

O ministério chefiado por Anielle Franco fica no bloco C da Esplanada dos Ministérios. Ele divide a sede com o Ministério dos Povos Indígenas e com o Ministério das Mulheres.

A CEB IPes disse que o quadro de comando responsável pelo acionamento da iluminação das empenas dos ministérios está localizado dentro da subestação de uso compartilhado com a distribuidora de energia, e que durante serviço de manutenção ocorreu um acidente envolvendo um funcionário terceirizado.

Segundo relatos obtidos pela Folha, o funcionário terceirizado da CEB estava realizando manutenção da iluminação da fachada do Ministério. Uma perícia está sendo conduzida no local pela companhia e pela Neoenergia, distribuidora que atende o DF. Técnicos buscam entender por que o funcionário estava no subsolo do prédio.

“A CEB IPes acompanha de perto a situação do prestador de serviço e ressalta que a subestação está com a situação totalmente controlada”, disse a empresa em nota.

De acordo com os presentes, servidores e funcionários precisaram evacuar o local e a fumaça se concentrou principalmente no segundo andar do prédio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!