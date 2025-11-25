Curto-circuito em subestação de energia deixa feridos no Ministério da Igualdade Racial
Episódio ocorreu quando uma equipe de engenharia privada fazia manutenção numa rede de iluminação externa do prédio
MARIANA BRASIL, MARCOS HERMANSON E FRANCISCO LIMA NETO
Um curto-circuito na subestação de energia do Ministério da Igualdade Racial causou uma explosão na sede da pasta, em Brasília, na manhã desta terça-feira (25), deixando ao menos três feridos.
Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, um homem que trabalhava na manutenção do gerador teve 60% do corpo queimado. Outros dois homens que estavam no local, tiveram queimadura e inalaram fumaça.
No total, 27 pessoas precisaram de atendimento por intoxicação com fumaça. De acordo com o Ministério, não houve incêndio ou explosão no edifício, mas em um equipamento elétrico adjacente.
Segundo o Coronel Tavares, do Corpo de Bombeiros do DF, o episódio ocorreu quando uma equipe de engenharia privada fazia manutenção numa rede de iluminação externa do prédio.
“Houve uma explosão, ou pode ter sido um arco voltaico, que queimou o funcionário que estava realizando essa manutenção e outros dois funcionários desceram. Após a explosão houve bastante fumaça. Os funcionários desceram, retiraram esse funcionário queimado e eles sofreram uma intoxicação pela fumaça”, diz.
O coronel informou que as pessoas foram atendidas no local, onde foi feita a triagem. Cinco pessoas foram enviadas ao Hospital de Base. O ferido que teve 60% do corpo queimado foi levado ao HRAN (Hospital Regional da Asa Norte).
Segundo a CEB IPes (Companhia Energética de Brasília Iluminação Pública e Serviços), o funcionário utilizava uniforme antichamas e todos os EPIs recomendados.
O ministério chefiado por Anielle Franco fica no bloco C da Esplanada dos Ministérios. Ele divide a sede com o Ministério dos Povos Indígenas e com o Ministério das Mulheres.
A CEB IPes disse que o quadro de comando responsável pelo acionamento da iluminação das empenas dos ministérios está localizado dentro da subestação de uso compartilhado com a distribuidora de energia, e que durante serviço de manutenção ocorreu um acidente envolvendo um funcionário terceirizado.
Segundo relatos obtidos pela Folha, o funcionário terceirizado da CEB estava realizando manutenção da iluminação da fachada do Ministério. Uma perícia está sendo conduzida no local pela companhia e pela Neoenergia, distribuidora que atende o DF. Técnicos buscam entender por que o funcionário estava no subsolo do prédio.
“A CEB IPes acompanha de perto a situação do prestador de serviço e ressalta que a subestação está com a situação totalmente controlada”, disse a empresa em nota.
De acordo com os presentes, servidores e funcionários precisaram evacuar o local e a fumaça se concentrou principalmente no segundo andar do prédio.
