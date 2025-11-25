Elton John e Gilberto Gil são primeiras atrações confirmadas no Rock In Rio 2026

Prevista para os dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro de 2026, a nova edição volta a ocupar a Cidade do Rock

Elton John e Gilberto Gil vão dividir o Palco Mundo do Rock in Rio. (Foto: Redes Sociais)

ANA CLARA COTTECCO – Elton John e Gilberto Gil vão dividir o Palco Mundo do Rock in Rio 2026 no feriado de 7 de setembro. O anúncio foi feito nesta terça-feira (25) pela organização do festival, que também afirmou que o show do britânico será a única apresentação dele no Brasil em 2026.

Prevista para os dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro de 2026, a nova edição volta a ocupar a Cidade do Rock, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Além das atrações, festival anunciou que também vai contar com um nova cenográfia para o Palco Mundo.

A venda geral do Rock in Rio Card, ingresso antecipado que garante acesso a um dia de festival antes mesmo da divulgação completa do line-up, começa em 9 de dezembro, às 19h, pelo site da Ticketmaster Brasil. O bilhete vale para um único dia e a escolha da data é feita posteriormente, em data ainda não divulgada.

Já membros do Rock in Rio Club, programa de fidelidade do festival, terão pré-venda entre 4 e 8 de dezembro, no mesmo horário.

Os preços para o Rock in Rio Brasil 2026 serão de R$ 795 (inteira), R$ 397,50 (meia-entrada) e R$ 675,75 para o “Ingresso Itaú”, válido para pagamentos com cartões de crédito emitidos pelo Itaú Unibanco. Não haverá cobrança de taxa de serviço.

