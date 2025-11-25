Gaby Spanic tira CPF e anuncia mudança definitiva para o Brasil após A Fazenda

Atriz deu mais um passo para fincar de vez bandeira no Brasil

Folhapress - 25 de novembro de 2025

Atriz aparece em frente a um prédio da Receita Federal. (Foto: Redes Sociais)

(FOLHAPRESS) – Gaby Spanic deu mais um passo para fincar de vez bandeira no Brasil. A atriz venezuelana, eternizada como Paola Bracho em “A Usurpadora”, contou nas redes sociais que tirou CPF e vai se mudar para o Brasil. “Agora, sim, meus amores, já tenho CPF”, escreveu.

Na publicação, a atriz aparece em frente a um prédio da Receita Federal segurando um documento nas mãos e brincou sobre precisar de um banco. “preciso das suas recomendações: Qual é o melhor banco para eu depositar os ‘2 milhões de dólares’, da Paola Bracho?”, escreveu, fazendo referência a personagem queridinha do público brasileiro.

Spanic decidiu se se mudar para o país depois de participar de A Fazenda 17 (Record). No começo de novembro, Gaby Spanic compartilhou que pretendia se mudar para o Brasil. A atriz também disse que está procurando por oportunidades profissionais e publicidades.

Gaby Spanic deixou o reality no fim de outubro, quando foi expulsa após dar um tapa no rosto da colega de confinamento Támires Assis. Ela afirmou que a agressão foi uma manifestação contra a violência dentro da atração.