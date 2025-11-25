Lançado edital de concurso público da Câmara de Goiânia com salários de R$ 10 mil e mais de 300 vagas

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade

Davi Galvão Davi Galvão -
Fachada da Câmara Municipal de Goiânia. (Foto: Divulgação)
A Câmara Municipal de Goiânia abriu, na segunda-feira (24), um novo concurso público com mais de 370 vagas e salários de até R$ 10 mil.

A organização ficará a cargo do Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (UFG), responsável também pela seleção realizada em 2018.

O edital prevê 62 vagas imediatas e 315 para cadastro de reserva, contemplando diferentes áreas e níveis de formação.

As remunerações vão de R$ 6.538,56 para os cargos de nível médio e podem chegar a R$ 10.059,32, para os de superior.

As inscrições serão recebidas a partir do dia 06 de janeiro de 2026 e seguem até o mesmo dia do mês subsequente, exclusivamente pelo Portal do Candidato do Instituto Verbena/UFG.

A etapa objetiva está marcada para 15 de março, com resultado final previsto para 29 de maio.

Para funções como motorista, cinegrafista, editor de vídeo e técnico eletroeletrônico, haverá avaliação prática, programada para ocorrer de 09 a 14 de abril.

As taxas de inscrição custam R$ 130 para cargos de nível médio ou técnico e R$ 150 para nível superior. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem pedir isenção. O pedido deve ser feito no site do Instituto Verbena entre 06 e 08 de janeiro.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do concurso.

Confira todas as vagas de nível médio/técnico, com salários de R$ 6.538,56:

Agente administrativo, agente de manutenção, agente de segurança do plenário, atendente de recepção e cerimonial, cinegrafista, editor de vídeo, fotógrafo, motorista, operador de áudio e vídeo, operador de caracteres, operador de switcher, técnico de iluminação, técnico eletroeletrônico, técnico em telecomunicações, agente para assuntos legislativos.

Confira todas as vagas de nível médio/técnico, com salários de R$ 10.059,32:

Administrador, analista de comunicação, analista de sistemas, analista de suporte de redes e sistemas, analista técnico legislativo, arquivista, assistente social, cerimonialista, designer gráfico e de animação, economista, médico do trabalho, psicólogo, revisor de texto, tradutor e intérprete de libras.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

