Lançado edital de concurso público da Câmara de Goiânia com salários de R$ 10 mil e mais de 300 vagas

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade

Davi Galvão - 25 de novembro de 2025

Fachada da Câmara Municipal de Goiânia. (Foto: Divulgação)

A Câmara Municipal de Goiânia abriu, na segunda-feira (24), um novo concurso público com mais de 370 vagas e salários de até R$ 10 mil.

A organização ficará a cargo do Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (UFG), responsável também pela seleção realizada em 2018.

O edital prevê 62 vagas imediatas e 315 para cadastro de reserva, contemplando diferentes áreas e níveis de formação.

As remunerações vão de R$ 6.538,56 para os cargos de nível médio e podem chegar a R$ 10.059,32, para os de superior.

As inscrições serão recebidas a partir do dia 06 de janeiro de 2026 e seguem até o mesmo dia do mês subsequente, exclusivamente pelo Portal do Candidato do Instituto Verbena/UFG.

A etapa objetiva está marcada para 15 de março, com resultado final previsto para 29 de maio.

Para funções como motorista, cinegrafista, editor de vídeo e técnico eletroeletrônico, haverá avaliação prática, programada para ocorrer de 09 a 14 de abril.

As taxas de inscrição custam R$ 130 para cargos de nível médio ou técnico e R$ 150 para nível superior. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem pedir isenção. O pedido deve ser feito no site do Instituto Verbena entre 06 e 08 de janeiro.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do concurso.

Confira todas as vagas de nível médio/técnico, com salários de R$ 6.538,56:

Agente administrativo, agente de manutenção, agente de segurança do plenário, atendente de recepção e cerimonial, cinegrafista, editor de vídeo, fotógrafo, motorista, operador de áudio e vídeo, operador de caracteres, operador de switcher, técnico de iluminação, técnico eletroeletrônico, técnico em telecomunicações, agente para assuntos legislativos.

Confira todas as vagas de nível médio/técnico, com salários de R$ 10.059,32:

Administrador, analista de comunicação, analista de sistemas, analista de suporte de redes e sistemas, analista técnico legislativo, arquivista, assistente social, cerimonialista, designer gráfico e de animação, economista, médico do trabalho, psicólogo, revisor de texto, tradutor e intérprete de libras.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!