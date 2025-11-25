Peça de ‘Stranger Things’ surpreende por efeitos, mas seu roteiro é fraco

História se passa antes das aventuras da protagonista Eleven e de seus amigos

Folhapress - 25 de novembro de 2025

Stranger Things, série da Netflix. (Foto: Reprodução/Netflix)

PEDRO MARTINS

(FOLHAPRESS) – A telinha ficou pequena para o Mundo Invertido, a dimensão paralela cheia de monstros de “Stranger Things”, com o lançamento da peça “The First Shadow” no West End, em Londres, e que agora também está em cartaz na Broadway, em Nova York.

A história se passa antes das aventuras da protagonista Eleven e de seus amigos, mas traz incontáveis referências a essa turma, ao retratar seus pais no colégio.

A trama gira em torno da criação do primeiro ser humano sobrenatural como Eleven, Henry Creel, um experimento científico feito para servir ao Exército americano. Contar mais do que isso atrapalharia a experiência do espectador que puder assistir à peça -e é aí também que reside a principal fraqueza do espetáculo.

Seu roteiro é simples e óbvio demais, com um desfecho previsível já ao fim do primeiro dos dois atos. Embora seja uma proposta preguiçosa, não seria um problema contar a origem da protagonista da série de televisão se a história trouxesse algo novo à mitologia desse universo fantasioso, especialmente considerando a intenção de expandir suas fronteiras para outros formatos.

Mas não é o que acontece em “The First Shadow”. Pelo contrário, o roteiro da peça entra em conflito com o da série. Para citar apenas um exemplo, sem revelar demais, a produção televisiva nunca sugeriu que todos os personagens se conheciam e tinham vivido grandes conflitos desde a juventude, enquanto a peça se constrói, essencialmente, a partir desse pressuposto.

A peça “Harry Potter and the Cursed Child”, continuação dos livros de J. K. Rowling feita para os palcos, também contradiz o material original. Ambas as peças, porém, encantam pelo seu visual -e por isso ganharam tantos prêmios no Olivier e no Tony Awards, as láureas máximas dos teatros britânico e americano.

É divertido ouvir explosões que fazem o teatro tremer e assistir a atores levitarem, cenários se transformarem em segundos, objetos caírem, voarem, se partirem ou deslizarem pelo palco -tudo como num passe de mágica.

Para os fãs da série, pode ser uma experiência imperdível. Olhares mais críticos, porém, podem não encontrar na história muito mais do que truques de mágica -ainda que eles sejam, sem dúvida, impressionantes.

STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW

Avaliação Regular

Quando Em cartaz

Onde Londres e Nova York

Classificação 12 anos

Autoria Kate Trefy, Jack Thorne, Matt Duffer e Ross Duffer

Direção Stephen Daldry e Justin Martin