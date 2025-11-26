Saiba como se inscrever em aulas gratuitas de panetones e chocotones em Anápolis

Iniciativa é da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais

Oficinas de panetone são gratuitas. (Foto: Divulgação)
A Prefeitura de Anápolis está promovendo oficinas gratuitas de panetones e chocotones até 15 de dezembro. A iniciativa, realizada pela Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, ocorre de segunda a quinta-feira, no período da manhã, na Panificadora Escola, no Jundiaí Industrial.

O objetivo é incentivar a geração de renda durante o Natal, período em que a produção e comercialização desses produtos tende a aumentar.

As inscrições já estão abertas e os interessados devem solicitar participação pelo WhatsApp: (62) 98469-9686.

De acordo com o diretor de Trabalho, Emprego e Renda, Ivan Spindola, além de capacitar novos empreendedores, a ação também possui caráter social.

“Toda a produção de panetones e chocotones realizada durante as aulas será doada a famílias em situação de vulnerabilidade social”, afirmou.

