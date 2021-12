Receita de Panetone para fazer em casa: é muito mais fácil do que se imagina

Dezembro chegou e é claro que o Portal 6 não ia te deixar na mão! Elaboramos uma seleção de receitas para você se deliciar no Natal com sua família e pessoas queridas. Logo, hoje trouxemos uma Receita de Panetone muito gostosa e prática. Vem com a gente!

Antes de tudo, entenda que a massa de panetone é super perfumada e o segredo está em ingredientes simples! Assim, use e abuse de raspas de limão, laranja, especiarias como canela, baunilha e até mesmo vinho!

Receita de Panetone:

Você vai precisar de:

1 kg de farinha de trigo peneirada

3 ovos

1 copo americano de açúcar

1 pitada de sal

2 colheres de sopa de manteiga ou margarina

250 ml de leite morno

50 g de fermento biológico

300 g de frutas cristalizadas (ou cubos de chocolate)

250 g de uva passa (de preferência sem sementes)

20 ml de essência de panetone (opcional)

Raspas de 1 limão

Modo de preparo:

Primeiro, bata no liquidificador os ovos, o açúcar, a manteiga (ou margarina), o leite, o fermento e a essência, por aproximadamente 30 segundos. Em seguida, em um recipiente grande, coloque a farinha peneirada, abra um furo no centro e acrescente os ingredientes batidos.

Depois disso, amasse bem até que a massa se solte das mãos. A seguir, adicione as frutas, uvas passas e raspas do limão. Logo, distribua a massa em formas para pudim com furo central, untadas com margarina, até a metade da assadeira e deixe crescer até dobrar de volume.

Por fim, faça um corte em x em cima da massa, pincele gemas batidas e leve para assar até dourar.

Dicas: Também pode ser usada uma forma de papel própria para panetone untada com margarina. Além disso, você pode substituir as frutas por chocolate, fazendo um delicioso chocotone. Inclusive, dá para inovar fazendo panetone trufado, recheado com sorvete, vegano e panetone low carb. Até panetone salgado existe!

Agora para seu natal falta só o chester, salpicão e rabanada!

