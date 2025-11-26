Segredos dos chefs para conservar o feijão por mais tempo na geladeira

Técnicas simples de cozinha profissional podem evitar desperdício e garantir feijão sempre fresquinho por vários dias

Isabella Valverde - 26 de novembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/ YouTube/ Canal Cozinha da Li Oliveira)

Conservar o feijão por mais tempo na geladeira não precisa ser um desafio. Chefs experientes revelam que pequenos cuidados no preparo e no armazenamento fazem toda a diferença para manter o alimento saboroso, seguro e livre de contaminação. A boa notícia é que qualquer pessoa pode aplicar essas dicas em casa.

A primeira recomendação é deixar o feijão esfriar completamente antes de ir para a geladeira. Colocar o alimento quente no recipiente causa condensação, favorecendo o surgimento de bactérias e reduzindo a durabilidade.

Depois de frio, o ideal é armazená-lo em potes de vidro com tampa hermética, que ajudam a manter a umidade e proteger contra odores.

Outra técnica usada por profissionais é separar o feijão cozido do caldo. Guardá-los juntos faz com que o alimento estrague mais rápido. Ao dividir em porções — feijão de um lado, caldo do outro — a conservação aumenta e facilita o reaquecimento no dia a dia.

Para quem quer prolongar ainda mais o tempo de consumo, uma dica valiosa é adicionar uma fina camada de azeite por cima do feijão antes de fechar o pote. Esse “lacramento natural” dificulta a oxidação e evita que o alimento azede rapidamente.

E quando o objetivo é economizar tempo, muitos chefs indicam congelar pequenas porções logo após o preparo. Assim, é possível descongelar apenas o necessário, sem desperdiçar e mantendo o sabor original.

Com essas técnicas simples e eficazes, dá para garantir feijão fresco, gostoso e prontinho para o consumo por muito mais tempo — e ainda reduzir desperdícios na cozinha.

