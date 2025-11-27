Aviva Aparecida tem programação que reúne nomes nacionais da música cristã

Stella Laura e Isaías Saad são as atrações desta sexta-feira (28)

Paulo Roberto Belém - 27 de novembro de 2025

Stella Laura e Isaías Saad sobem ao palco do Aviva Aparecida. (Foto: Divulgação)

Um evento gospel promete concentrar milhares de pessoas nesta sexta-feira (28), em Aparecida de Goiânia. O Aviva Aparecida tem programação que reúne nomes nacionais da música cristã, momentos de adoração e mobilização solidária.

As atividades serão realizadas pela Prefeitura e pelo Governo de Goiás e começam a partir das 19h, no estacionamento da Cidade Administrativa Maguito Vilela, onde toda a estrutura foi montada.

A programação conta com a abertura oficial, oração e acolhimento com banda local, inicialmente. Em seguida, vem a adoração com ministérios de louvor das igrejas participantes e pela palavra central ministrada por um pastor convidado.

Sobre as apresentações musicais, elas estão previstas para a partir das 21h. Subirão ao palco a Casa do Oleiro, Stella Laura e Isaías Saad. Este último, além do show, fará o encerramento do evento com uma intercessão coletiva.

A iniciativa, segundo a organização, tem como foco celebrar a fé, promover união entre denominações e ampliar arrecadações de alimentos e roupas, que serão direcionados a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Devem comparecer de 3 a 5 mil pessoas, entre jovens e famílias de diversos bairros da cidade e da Região Metropolitana, participem e prestigiem o evento, de acordo com a expectativa da organização.

Para acessar o evento não é preciso pagar nada, mas quem puder pode levar a doação de 2kg de alimentos não perecíveis ou ração para cães e gatos que serão destinados para projetos sociais e de bem-estar animal em Aparecida.

A estrutura inclui palco principal, som e iluminação profissionais, tendas para igrejas e ministérios, praça de alimentação com food trucks e posto médico. A logística de segurança foi organizada para garantir que todos possam aproveitar e curtir todos os espaços do evento.

