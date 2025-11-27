“Descoberta do século”: arqueólogos acham metrópole submersa comparada à Atlântida

Águas geladas esconderam segredos antigos por séculos, até aparecerem sinais surpreendentes hoje sobre rotas e cidades antigas esquecidas

Magno Oliver - 27 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Russian Academy of Sciences)

Arqueólogos anunciaram uma descoberta que vem sendo chamada de “achado do século”: ruínas de uma antiga cidade medieval submersa foram localizadas sob as águas do Lago Issyk‑Kul, no Quirguistão.

O sítio arqueológico, conhecido como Toru-Aygyr, mostra indícios de uma metrópole histórica, com construções, necrópole e vestígios de atividade comercial intensa.

Pesquisadores da Academia Russa de Ciências mapearam quatro zonas subaquáticas, entre 1 e 4 metros de profundidade, perto da margem noroeste do lago.

Eles identificaram estruturas feitas em tijolos queimados, vigas de madeira e objetos de uso cotidiano. Entre os achados, destaca-se uma pedra de moinho, provável evidência de um moinho de grãos medieval.

Além das construções, o time identificou uma necrópole muçulmana datada dos séculos 13 e 14. Alguns esqueletos foram encontrados orientados no ritual islâmico tradicional, com os rostos voltados para a qibla, o que atesta claramente a origem religiosa e cultural do antigo povoado.

Segundo o líder da expedição, Valery Kolchenko, o local teria sido um importante centro comercial ligado à histórica Rota da Seda, caminho que conectava o Extremo Oriente ao Mediterrâneo por séculos.

Acredita-se que a cidade afundou após um forte terremoto ocorrido no início do século XV, o que levou à evacuação e posterior submersão do assentamento.

Para muitos especialistas, Toru-Aygyr representa um tesouro arqueológico de dimensão histórica: uma metrópole medieval que se manteve invisível por séculos e agora retorna à paisagem, não por terra, mas emergindo das profundezas.

A descoberta reacende comparações com o mito da Atlântida e reabre debates sobre como tragédias naturais podem esconder civilizações inteiras sob as águas do tempo.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!