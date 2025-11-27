Especialista dá dicas essenciais para comprar na Black Friday sem cair em golpes ou falsas promoções

Cuidados simples ajudam os consumidores a aproveitar ofertas verdadeiras e evitar prejuízos durante o período de descontos

Gabriel Yuri Souto - 27 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Com o aumento das compras online, a Black Friday se tornou uma das datas mais visadas por golpistas. A quantidade de promoções falsas também cresce, o que exige atenção redobrada dos consumidores.

Segundo especialistas em consumo digital, algumas medidas básicas já são suficientes para garantir uma compra segura e evitar prejuízos.

Um dos principais cuidados é verificar se o site onde a compra será realizada é realmente confiável. Conferir o endereço, buscar avaliações e evitar links enviados por mensagens ou redes sociais ajuda a reduzir o risco de cair em páginas falsas.

Preços muito abaixo da média também são sinal de alerta e indicam possíveis golpes.

Como identificar promoções verdadeiras e evitar enganações

Outro ponto importante é acompanhar o histórico de preços antes da Black Friday. Muitas lojas aumentam o valor dos produtos semanas antes da promoção para depois simular descontos que não existem. Usar sites ou aplicativos de monitoramento permite identificar se a oferta é real e se o preço está dentro da média esperada.

Durante o processo de compra, optar por métodos de pagamento com proteção faz toda a diferença. O cartão de crédito e as carteiras digitais oferecem mais segurança e facilitam o estorno caso ocorra algum problema. Já transferências bancárias devem ser evitadas, pois são frequentemente usadas por golpistas.

O especialista também recomenda conferir a política de troca e devolução da loja. Empresas sérias deixam essas informações visíveis e acessíveis, enquanto sites suspeitos costumam esconder ou dificultar o acesso a essas regras. Verificar essas condições antes da compra ajuda a evitar dores de cabeça.

Outra dica importante é acompanhar as promoções diretamente nos aplicativos oficiais dos grandes varejistas. Essas plataformas atualizam os preços em tempo real e reduzem o risco de cair em links maliciosos espalhados por redes sociais.

Com atenção aos detalhes e algumas verificações rápidas, é possível aproveitar as grandes ofertas da Black Friday e evitar qualquer tipo de golpe ou promoção enganosa.

