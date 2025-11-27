Maria Gadu tira Luiza Possi do armário: “foi um erro o tempo que namoramos”

Dona do “Shimbalaiê” fez a revelação sobre o romance com a filha de Zizi Possi no Instagram

Ruan Monyel - 27 de novembro de 2025

Revelação da cantora da MPB foi feita em comentário de uma publicação de Luiza Possi. (Foto: Instagram)

Uma revelação bombástica agitou o mundo das celebridades nesta semana. A cantora Maria Gadu, conhecida pelo sucesso “Shimbalaiê”, usou as redes sociais para expor um antigo relacionamento com Luiza Possi. Em uma postagem surpreendente, Gadu não apenas confirmou o romance, como também o classificou como um “erro”, pedindo perdão a Deus pelos “pecados” cometidos juntas.

A publicação, que já viralizou, abre uma nova página na biografia das artistas e promete dar muito o que falar.

A polêmica ganha contornos ainda mais complexos devido à recente postura de Luiza Possi. A filha de Zizi Possi, que sempre manteve uma imagem pública mais discreta, tem adotado um comportamento notavelmente mais conservador na internet, o que torna a revelação de Gadu ainda mais impactante.

A exposição do romance, descrito em detalhes na postagem, contrasta diretamente com a nova fase de Possi, gerando um turbilhão de especulações sobre os motivos que levaram Gadu a quebrar o silêncio justamente agora.

Nas redes sociais, o assunto explodiu. Fãs e seguidores de ambas as cantoras se dividiram entre o choque e o apoio. Muitos se surpreenderam com a notícia, enquanto outros já especulavam sobre a proximidade das duas no passado.

A hashtag com os nomes de Gadu e Possi rapidamente alcançou os trending topics, com internautas debatendo a coragem da revelação e as possíveis consequências para a carreira e a vida pessoal das envolvidas. A internet, como sempre, não perdoou e os memes se espalharam na mesma velocidade da fofoca.

Enquanto Maria Gadu parece determinada a deixar “o passado para trás”, como escreveu em sua postagem, o futuro da relação entre as duas artistas permanece uma incógnita.

Luiza Possi ainda não se pronunciou sobre o assunto, e o silêncio da cantora só aumenta a curiosidade do público.