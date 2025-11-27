Moradora de Goiânia é a grande vencedora do Nota Fiscal Goiana e leva R$ 50 mil para casa

Inscrita desde 2016, ela conquistou o maior prêmio do mês e concorreu com 22 bilhetes

Gabriella Pinheiro - 27 de novembro de 2025

Nota Fiscal Goiana é uma chance dos consumidores ganharem quantias simplesmente por fazerem compras. (Foto: Denis Marlon/Agência Cora de Notícias)

O último sorteio do programa Nota Fiscal Goiana, realizado nesta quinta-feira (27), trouxe sorte para a moradora de Goiânia Tarllyta Hayane Borges da Silva.

Inscrita desde 2016, ela conquistou o maior prêmio do mês e receberá R$ 50 mil. No total, concorreu com 22 bilhetes entre mais de 4,4 milhões de bilhetes participantes.

Ao longo de novembro, o programa distribuiu 158 prêmios, somando R$ 200 mil em valores sorteados — com premiações que variam de R$ 50 mil a R$ 500. A lista completa dos ganhadores está disponível no site do programa.

Os vencedores têm até 90 dias para solicitar o resgate dos prêmios, sendo necessário realizar o pedido diretamente no site.

O último sorteio do ano será no dia 18 de dezembro, com premiação especial de R$ 700 mil, incluindo um prêmio principal de R$ 400 mil.

Podem participar os consumidores que tiverem notas fiscais com CPF emitidas até 30 de novembro.

Além dos sorteios, os inscritos também podem acumular desconto no IPVA, que pode chegar a 10%, conforme o volume de compras realizadas no comércio local.

Vale destacar que, a cada R$ 100 em compras, o consumidor recebe um bilhete eletrônico para os sorteios mensais.

