Imóveis abandonados em Goiânia poderão ser tomados pela Prefeitura e ganhar nova destinação

Para terem status de abandono confirmados, é antes necessária elaboração de um dossiê completo e um aviso de três anos ao proprietário

Davi Galvão Davi Galvão -
feriado em Goiânia - moradora Goiás
Vista aérea de Goiânia. (Foto: Secom)

A Prefeitura de Goiânia publicou, no início da semana, um decreto que redefine o tratamento dado a imóveis privados abandonados na cidade.

A norma, divulgada no Diário Oficial do Município na última segunda-feira (24), regulamenta o procedimento de arrecadação de bens urbanos considerados vagos, com objetivo de reduzir áreas ociosas e dar nova função a imóveis sem utilização.

Para que a arrecadação seja feita, é antes necessário comprovar três condições: o imóvel deve estar abandonado, o proprietário não pode demonstrar interesse em mantê-lo e a unidade não pode estar ocupada por terceiros.

Todas as evidências devem estar devidamente compiladas em um relatório, com registros fotográficos, endereço, características do imóvel e demais informações necessárias para comprovar o status de abandono.

Após a declaração oficial, o proprietário terá até três anos para se manifestar. Caso não o faça e todo o procedimento seja cumprido, o imóvel será transferido para o patrimônio público.

Atualmente o município já mantém uma relação com mais de mil imóveis classificados como abandonados e com potencial de receber nova destinação no futuro.

Segundo a Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic), existem 1.090 processos abertos envolvendo unidades nessas condições, sendo 750 residenciais, 198 comerciais e o restante distribuído entre áreas industriais, religiosas e outras categorias.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

