Jovem é socorrido e levado intubado para hospital após se afogar no lago do Parque JK

Rapaz de 22 anos foi retirado da água em estado crítico e encaminhado ao Heana

Da Redação - 28 de novembro de 2025

Lago Parque JK, Anápolis. (Foto: Prefeitura de Anápolis)

Um jovem, de 22 anos, precisou ser resgatado às pressas na tarde desta sexta-feira (28) após se afogar no lago do Parque JK, em Anápolis.

A ocorrência mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizaram os primeiros atendimentos ainda no local.

Os socorristas encontraram o rapaz em estado muito grave.

Ele foi estabilizado, recebeu intubação para proteção das vias aéreas e melhora da oxigenação, e, em seguida, levado para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Portal 6 apurou que o estado de saúde do jovem é considerado grave, exigindo cuidados intensivos e monitoramento contínuo.

As circunstâncias do afogamento ainda não foram detalhadas.