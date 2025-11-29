Brasil recebe parque da Disney com Mickey de 6 metros e experiência gratuita e imersiva
A experiência é gratuita e traz tecnologia, cenários temáticos e uma escultura monumental
Disney é sinônimo de magia, e quando descobrimos que essa magia chegou ao Brasil em uma experiência gratuita e totalmente imersiva, fica difícil não se animar.
Muita gente já se encanta com a ideia de ver de perto um cenário gigantesco, cheio de luzes, música e atrações para todas as idades.
E, aos poucos, a novidade fica ainda mais interessante: não é preciso viajar para fora do país para viver esse momento.
A maior experiência natalina da Disney no Brasil
A partir de 5 de dezembro, o Parque Barigui em Curitiba passa a abrigar o Disney Celebra: Um Natal Inesquecível, o maior projeto natalino da Disney já feito no Brasil.
O espaço ocupa mais de 78.000 m² e transforma o parque em um verdadeiro mundo encantado.
A experiência é gratuita e traz tecnologia, cenários temáticos e uma escultura monumental do Mickey com 6,3 metros de altura — um dos pontos mais fotografados do circuito.
Além disso, a inauguração oficial ocorre em 23 de dezembro, no Centro de Eventos Positivo, dentro do próprio Barigui.
O que você encontra no circuito gratuito
O passeio reúne dezenas de ativações espalhadas pelo parque, sempre com muita luz, música e interação. Entre os destaques estão:
• Túnel dos Desejos: um corredor iluminado com 120 metros e milhares de pontos de luz.
• Árvore dos Desejos: com 35 metros e mais de 100 mil pixels de LED, sendo a maior já instalada na cidade.
• Ponto do Mickey: a famosa escultura com mais de 6 metros que encanta crianças e adultos.
• Disney+ Open Air: cinema ao ar livre com 56 filmes exibidos diariamente em três horários entre 5 e 23 de dezembro.
• Fanfarra Disney e Portal dos Desejos: atrações itinerantes com música, personagens e ambientações temáticas.
O circuito foi pensado para todas as idades e, além disso, conta com acessibilidade completa, incluindo scooters, cadeiras de rodas, rampas, banheiros adaptados, sinalização em braile e vídeos em Libras.
Show pago com trilha original e elenco de 30 artistas
Além das atrações gratuitas, o evento traz também o espetáculo Disney Celebra: Um Natal Inesquecível, criado exclusivamente para o público brasileiro.
A superprodução conta com:
• mais de 30 artistas no palco
• trilha sonora original
• figurinos inéditos
• personagens clássicos
• efeitos especiais
As apresentações acontecem entre 16 e 23 de dezembro, sempre às 16h e 20h, com sessões extras às 11h em alguns dias.
Os ingressos estão disponíveis na Ticketmaster e na bilheteria do ParkShopping Barigui.
Parceria que trouxe a magia ao Brasil
O projeto é realizado pela Lei Rouanet, com apoio da Prefeitura de Curitiba e produção da AirPromo.
Grandes marcas participam com ativações temáticas, como Mili, Bauducco, Britânia, Philco, Positivo, Nubank, Batavo e Condor.
Entre os espaços especiais estão a Cozinha dos Desejos, o Correio dos Desejos e o Fraldário dos Sonhos.
Além disso, o circuito da Disney faz parte da programação natalina da cidade, que inclui roda-gigante, carrossel veneziano, espetáculos gratuitos e projeções mapeadas pelo Centro de Curitiba.
