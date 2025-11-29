Mais de 60 setores de Goiânia e Aparecida poderão ficar sem água durante a semana; veja a lista
Interrupção é por conta de uma intervenção programada para melhorias operacionais no Sistema de Abastecimento de Água das cidades
Moradores de Goiânia e de Aparecida de Goiânia devem ficar atentos a um comunicado da Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago), anunciando a possibilidade de falta d’água para a próxima quarta-feira (03).
De acordo com a empresa pública, o desabastecimento é por conta de uma manutenção programada na região para troca de registro na Rua 1, Setor Garavelo B, influenciando a rotina de parte da população das duas cidades.
A previsão é que o serviço aconteça entre as 00h e 06h, sendo que o abastecimento pode ser comprometido nos imóveis que não possuem caixa d’água bem dimensionada.
Por conta da situação, a Saneago alertou sobre o uso moderado das reservas domiciliares de água tratada.
Em Goiânia, são 64 localidades que podem ser afetadas. Já em Aparecida de Goiânia, 19 bairros.
Confira a lista de bairros que podem ser afetados:
Goiânia
- Amim Camargo;
- Andreia;
- Condomínio Aritana;
- Condomínio das Esmeraldas;
- Condomínio dos Dourados;
- Condomínio Rio Branco;
- Conjunto Baliza;
- Conjunto Parque Santa Rita;
- Cristina;
- Faiçalville;
- Fazenda Dourados;
- Fazenda Santa Rita;
- Flamingo;
- Garavelo B;
- Jardim Alphaville;
- Jardim Botânico;
- Jardim Caravelas;
- Jardim Corte Real;
- Jardim Eli Forte;
- Jardim Ipanema;
- Jardim Itaipu;
- Jardim Madri;
- Jardim Marques de Abreu;
- Jardim Presidente;
- Jardins Lisboa;
- Loteamento Forteville Extensão;
- Loteamento Jardim das Bromélias;
- Loteamento Reserva do Oriente;
- Maria Celeste;
- Orienteville;
- Quinta do Rio Dourados;
- Residencial Acrópole II;
- Residencial Alphaville;
- Residencial Ana Clara;
- Residencial Barcelona;
- Residencial Campos Dourados;
- Residencial Della Penna B;
- Residencial Eli Forte;
- Residencial Fidelis;
- Residencial Flores de Goiás;
- Residencial Flórida;
- Residencial Forte Ville;
- Residencial Ilhas do Caribe;
- Residencial Itaipu;
- Residencial Itaipu I;
- Residencial Kátia;
- Residencial Linda Vista;
- Residencial Ponta Negra;
- Residencial Portal do Oriente;
- Residencial Portal Santa Rita;
- Residencial Porto Dourado;
- Residencial Real;
- Residencial Real Conquista;
- Residencial Recanto das Emas;
- Residencial Rio Verde;
- Residencial Santa Fé;
- Residencial Sevilha;
- Residencial Solar Bougainvile;
- Residencial Talismã;
- Residencial Três Marias;
- Residencial Village Santa Rita I/II e III/IV;
- Setor Grajaú;
- Solar Santa Rita;
- Vila Rizzo.
Aparecida de Goiânia
- Aeroporto Sul I e II;
- Alto Paraíso;
- Belo Horizonte;
- Garavelo Residencial Park;
- Garavelo;
- Goiânia Park Sul;
- Himalaia;
- Jardim Buriti Sereno;
- Jardim Helvécia;
- Jardim Hortências;
- Jardim Presidente;
- Jardim Tropical;
- Residencial Araguaia;
- Residencial Caraíbas;
- Residencial Norte Sul;
- Residencial Pôr do Sol;
- Residencial Santa Fé;
- Residencial Serra das Brisas;
- Setor dos Bandeirantes.
