Mais de 60 setores de Goiânia e Aparecida poderão ficar sem água durante a semana; veja a lista

Interrupção é por conta de uma intervenção programada para melhorias operacionais no Sistema de Abastecimento de Água das cidades

Moradores de Goiânia e de Aparecida de Goiânia devem ficar atentos a um comunicado da Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago), anunciando a possibilidade de falta d’água para a próxima quarta-feira (03).

De acordo com a empresa pública, o desabastecimento é por conta de uma manutenção programada na região para troca de registro na Rua 1, Setor Garavelo B, influenciando a rotina de parte da população das duas cidades.

A previsão é que o serviço aconteça entre as 00h e 06h, sendo que o abastecimento pode ser comprometido nos imóveis que não possuem caixa d’água bem dimensionada.

Por conta da situação, a Saneago alertou sobre o uso moderado das reservas domiciliares de água tratada.

Em Goiânia, são 64 localidades que podem ser afetadas. Já em Aparecida de Goiânia, 19 bairros.

Confira a lista de bairros que podem ser afetados: 

Goiânia

  • Amim Camargo;
  • Andreia;
  • Condomínio Aritana;
  • Condomínio das Esmeraldas;
  • Condomínio dos Dourados;
  • Condomínio Rio Branco;
  • Conjunto Baliza;
  • Conjunto Parque Santa Rita;
  • Cristina;
  • Faiçalville;
  • Fazenda Dourados;
  • Fazenda Santa Rita;
  • Flamingo;
  • Garavelo B;
  • Jardim Alphaville;
  • Jardim Botânico;
  • Jardim Caravelas;
  • Jardim Corte Real;
  • Jardim Eli Forte;
  • Jardim Ipanema;
  • Jardim Itaipu;
  • Jardim Madri;
  • Jardim Marques de Abreu;
  • Jardim Presidente;
  • Jardins Lisboa;
  • Loteamento Forteville Extensão;
  • Loteamento Jardim das Bromélias;
  • Loteamento Reserva do Oriente;
  • Maria Celeste;
  • Orienteville;
  • Quinta do Rio Dourados;
  • Residencial Acrópole II;
  • Residencial Alphaville;
  • Residencial Ana Clara;
  • Residencial Barcelona;
  • Residencial Campos Dourados;
  • Residencial Della Penna B;
  • Residencial Eli Forte;
  • Residencial Fidelis;
  • Residencial Flores de Goiás;
  • Residencial Flórida;
  • Residencial Forte Ville;
  • Residencial Ilhas do Caribe;
  • Residencial Itaipu;
  • Residencial Itaipu I;
  • Residencial Kátia;
  • Residencial Linda Vista;
  • Residencial Ponta Negra;
  • Residencial Portal do Oriente;
  • Residencial Portal Santa Rita;
  • Residencial Porto Dourado;
  • Residencial Real;
  • Residencial Real Conquista;
  • Residencial Recanto das Emas;
  • Residencial Rio Verde;
  • Residencial Santa Fé;
  • Residencial Sevilha;
  • Residencial Solar Bougainvile;
  • Residencial Talismã;
  • Residencial Três Marias;
  • Residencial Village Santa Rita I/II e III/IV;
  • Setor Grajaú;
  • Solar Santa Rita;
  • Vila Rizzo.

Aparecida de Goiânia

  • Aeroporto Sul I e II;
  • Alto Paraíso;
  • Belo Horizonte;
  • Garavelo Residencial Park;
  • Garavelo;
  • Goiânia Park Sul;
  • Himalaia;
  • Jardim Buriti Sereno;
  • Jardim Helvécia;
  • Jardim Hortências;
  • Jardim Presidente;
  • Jardim Tropical;
  • Residencial Araguaia;
  • Residencial Caraíbas;
  • Residencial Norte Sul;
  • Residencial Pôr do Sol;
  • Residencial Santa Fé;
  • Residencial Serra das Brisas;
  • Setor dos Bandeirantes.

