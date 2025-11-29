Mais de 60 setores de Goiânia e Aparecida poderão ficar sem água durante a semana; veja a lista

Interrupção é por conta de uma intervenção programada para melhorias operacionais no Sistema de Abastecimento de Água das cidades

Paulo Roberto Belém - 29 de novembro de 2025

(Foto: Marcello Casal JR / Agência Brasil)

Moradores de Goiânia e de Aparecida de Goiânia devem ficar atentos a um comunicado da Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago), anunciando a possibilidade de falta d’água para a próxima quarta-feira (03).

De acordo com a empresa pública, o desabastecimento é por conta de uma manutenção programada na região para troca de registro na Rua 1, Setor Garavelo B, influenciando a rotina de parte da população das duas cidades.

A previsão é que o serviço aconteça entre as 00h e 06h, sendo que o abastecimento pode ser comprometido nos imóveis que não possuem caixa d’água bem dimensionada.

Por conta da situação, a Saneago alertou sobre o uso moderado das reservas domiciliares de água tratada.

Em Goiânia, são 64 localidades que podem ser afetadas. Já em Aparecida de Goiânia, 19 bairros.

Confira a lista de bairros que podem ser afetados:

Goiânia

Amim Camargo;

Andreia;

Condomínio Aritana;

Condomínio das Esmeraldas;

Condomínio dos Dourados;

Condomínio Rio Branco;

Conjunto Baliza;

Conjunto Parque Santa Rita;

Cristina;

Faiçalville;

Fazenda Dourados;

Fazenda Santa Rita;

Flamingo;

Garavelo B;

Jardim Alphaville;

Jardim Botânico;

Jardim Caravelas;

Jardim Corte Real;

Jardim Eli Forte;

Jardim Ipanema;

Jardim Itaipu;

Jardim Madri;

Jardim Marques de Abreu;

Jardim Presidente;

Jardins Lisboa;

Loteamento Forteville Extensão;

Loteamento Jardim das Bromélias;

Loteamento Reserva do Oriente;

Maria Celeste;

Orienteville;

Quinta do Rio Dourados;

Residencial Acrópole II;

Residencial Alphaville;

Residencial Ana Clara;

Residencial Barcelona;

Residencial Campos Dourados;

Residencial Della Penna B;

Residencial Eli Forte;

Residencial Fidelis;

Residencial Flores de Goiás;

Residencial Flórida;

Residencial Forte Ville;

Residencial Ilhas do Caribe;

Residencial Itaipu;

Residencial Itaipu I;

Residencial Kátia;

Residencial Linda Vista;

Residencial Ponta Negra;

Residencial Portal do Oriente;

Residencial Portal Santa Rita;

Residencial Porto Dourado;

Residencial Real;

Residencial Real Conquista;

Residencial Recanto das Emas;

Residencial Rio Verde;

Residencial Santa Fé;

Residencial Sevilha;

Residencial Solar Bougainvile;

Residencial Talismã;

Residencial Três Marias;

Residencial Village Santa Rita I/II e III/IV;

Setor Grajaú;

Solar Santa Rita;

Vila Rizzo.

Aparecida de Goiânia

Aeroporto Sul I e II;

Alto Paraíso;

Belo Horizonte;

Garavelo Residencial Park;

Garavelo;

Goiânia Park Sul;

Himalaia;

Jardim Buriti Sereno;

Jardim Helvécia;

Jardim Hortências;

Jardim Presidente;

Jardim Tropical;

Residencial Araguaia;

Residencial Caraíbas;

Residencial Norte Sul;

Residencial Pôr do Sol;

Residencial Santa Fé;

Residencial Serra das Brisas;

Setor dos Bandeirantes.

