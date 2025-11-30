10 palavras em português que quase todo mundo pronuncia errado e ninguém corrige

Alguns termos do português são tão usados no dia a dia que a pronúncia incorreta acaba se tornando comum

Magno Oliver - 30 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

As palavras em português que mais geram confusão costumam ter sons parecidos, sílabas difíceis ou influências regionais que mudam a pronúncia com o tempo.

O problema é que, quando muita gente repete o mesmo erro, ele passa a parecer natural. Por isso, termos incorretos se espalham rapidamente, mesmo em ambientes formais.

A lista abaixo reúne dez palavras muito faladas no dia a dia e que grande parte dos brasileiros pronuncia de forma equivocada sem perceber.

1. Reivindicar

O erro mais comum é acrescentar um som nasal e transformar a palavra em “reinvindicar”. A forma correta sempre foi reivindicar, sem o “n”.

2. Beneficente

Muitas pessoas acrescentam um “i” extra na fala, dizendo “beneficiente”. O correto, porém, é beneficente, com som direto e sem vogal intermediária.

3. Mendigo

Por influência da fala rápida, parte das pessoas fala “mendingo”. A pronúncia certa é mendigo, com som claro no “di”.

4. Grátis

O erro aqui está na acentuação da fala. Muita gente pronuncia como se o acento estivesse no “i”. O certo é GRÁ-tis, com a sílaba inicial mais forte.

5. Rúbrica

Quando significa assinatura, o correto é rúbrica, com acento na primeira sílaba. Já “rubrica” (sem acento sonoro) existe, mas tem outro sentido: título ou categoria.

6. Pusemos

Muita gente usa “pussemos”, mas a forma correta é pusemos, já que a outra versão simplesmente não existe na língua padrão.

7. Íngua

Por causa do hábito regional, muitos dizem “íngoa”, mas o correto é íngua, sem “o” final.

8. Mortadela

A pronúncia popular “mortandela” é extremamente comum, mas incorreta. O certo é mortadela, sem o “n” que muita gente acrescenta.

9. Travesseiro

Algumas pessoas falam com som de “é”: “travecéiro”. A forma correta é travesseiro, com som de “ei”.

10. Asterisco

O erro mais famoso é falar “asterístico”. O correto é asterisco, com acento de fala na sílaba RIS: as-te-RIS-co.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!